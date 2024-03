Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali e burrasca, in arrivo nuova ondata di maltempo

MeteoWeb

Nuova allerta meteo, codice giallo, per l’Emilia-Romagna: l’avviso, diramato dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae, è valido per la giornata di domani, per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, vento” Dalla mattinata di mercoledì 6 marzo “sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o locale temporale, in particolare sugli Appennini centro-occidentali, dove la quota neve è prevista intorno ai 1000/1200 m,” si legge nel bollettino. “I fenomeni sono previsti in attenuazione nel corso del pomeriggio. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sugli Appennini centro-orientali con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore“.

La criticità idraulica nel settore centro-occidentale “è riferita alle condizioni di lento esaurimento della piena osservata nel tratto vallivo del fiume Secchia e, nella pianura centro-orientale, al transito della piena di Po, con livelli al di sopra delle soglie di attenzione. Nel settore occidentale della regione non si esclude che le precipitazioni previste possano generare rapidi e localizzati innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani e vallivi dei corsi d’acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Nelle zone collinari e montane centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi, in particolare su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili“.

