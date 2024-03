Allerta Meteo Emilia-Romagna: si restringe l’area con codice arancione

MeteoWeb

Si restringe e si attenua, in Emilia-Romagna, l’allerta meteo per il maltempo: la Protezione civile ha esteso anche a domani il codice arancione, ma limitata alla pianura del Modenese e del Reggiano. Nella giornata di sabato 2 marzo “sono previste precipitazioni deboli ed intermittenti, anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale,” si legge nel bollettino. “La criticità idraulica nella pianura centrale è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi dei fiumi e alla previsione di nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini montani dovuti alle precipitazioni previste. La criticità idraulica nella pianura ferrarese è riferita al transito della piena di Po e al reticolo idraulico di pianura. Saranno possibili localizzati fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, più probabili nei settori collinari e montani centro-occidentali. Nel pomeriggio è prevista ventilazione sostenuta da sud-ovest sui rilievi con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) e possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica“.

