Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: attesi vento forte, mareggiate e acqua alta

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo gialla, valida da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, giovedì 28 marzo, a causa del vento forte, dell’acqua alta e delle mareggiate che potrebbero verificarsi nelle prossime ore su parte della regione. Una saccatura sul Mediterraneo – informa il bollettino meteo – legata a una vasta e profonda depressione atlantica centrata sull’Irlanda fa affluire sull’Italia correnti umide meridionali. Oggi pomeriggio passerà un fronte, domani affluiranno forti correnti sudoccidentali.

Secondo le previsioni, oggi pomeriggio sulla costa lo Scirocco ruoterà a Libeccio sostenuto con possibili mareggiate e marea sostenuta. Domani sulla costa e sulla bassa pianura soffierà vento tra sud e sud-ovest in genere sostenuto, forte al pomeriggio, con mareggiate sulle coste esposte e possibile acqua alta.

Il verificarsi di tali fenomeni – avverte la Protezione Civile – può comportare problematiche connesse al vento forte su pianura e costa, alle mareggiate sulle coste esposte e all’acqua alta, in particolare in corrispondenza del picco di marea previsto domani mattina. Rimane in vigore fino a mezzanotte, sottolinea la Protezione Civile, l’allerta gialla per criticità idrogeologica sul resto della regione.

