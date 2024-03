Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge intense in arrivo

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo per l’ondata di maltempo e le piogge intense previste nelle prossime ore su parte della regione. L’allerta resterà in vigore per l’intera giornata di domani. Mercoledì – riporta il bollettino della Protezione civile – passerà un fronte, accompagnato da sostenute correnti umide meridionali. Sono attese piogge in genere moderate sulla costa, da abbondanti a intense sulla pianura, da intense a molto intense sulla zona montana, specie sulle Prealpi; possibili temporali. La quota neve sarà oltre 2mila metri circa in giornata, in calo fino a 1.300-1.500 metri circa in serata. Sulla costa soffierà Scirocco da moderato a sostenuto in rotazione a Libeccio nel pomeriggio, anche sostenuto, con possibili mareggiate.

