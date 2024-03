Allerta Meteo, Italia divisa in due dal maltempo: domani forti tempeste di sabbia e violenti temporali

MeteoWeb

L’Italia è flagellata dal maltempo provocato da un enorme ciclone posizionato nell’oceano Atlantico: la tempesta, pur essendo molto lontana dal nostro Paese, sta determinando condizioni estreme per la risalita del fronte caldo che questa mattina ha innescato un forte vento di scirocco in Sicilia. Le raffiche più forti hanno raggiunto velocità di 111km/h a Trapani Brigi, 106km/h a Falcone e a Palermo Punta Raisi, 100km/h a Barcellona Pozzo di Gotto, 95km/h a Monreale, 92km/h a Termini Imerese. Proprio questo vento di scirocco ha devastato l’Aeroporto di Trapani Brigi, dove ci sono stati gravi danni.

Anche le temperature sono in forte aumento un po’ in tutto il Sud: nonostante il cielo coperto abbiamo +22°C a Palermo e +20°C a Cagliari, ma anche +16°C a Lecce e +15°C a Roma nonostante le forti piogge che stanno colpendo la Capitale e tutto l’hinterland, con nubifragi intorno al Lago di Bracciano. Fa caldo anche al Nord/Est con +15°C a Trieste, +14°C a Udine e Pordenone. Clima completamente diverso in Piemonte, dove piove e fa freddo con +4°C a Cuneo, +7°C a Torino, Biella e Asti.

Allerta Meteo: scenario estremo per domani, mercoledì 27 marzo

I fenomeni più estremi si verificheranno domani, mercoledì 27 marzo, a causa del profondo ciclone atlantico sull’Irlanda profondo 965hPa e un minimo secondario tra Germania e Austria profondo 985hPa: la vicinanza dei due cicloni determinerà un importante gradiente barico con venti impetuosi anche sull’Italia.

Le raffiche più forti colpiranno la Calabria nel pomeriggio-sera, quando avremo una tempesta di ponente a 100km/h in modo particolare su Catanzaro, nelle zone joniche e anche nello Stretto di Messina verso il mar Jonio. Ma anche prima nel corso della giornata avremo venti molto intensi su gran parte del nostro Paese.

L’elemento che maggiormente caratterizzerà questa tempesta, però, sarà la sabbia del Sahara che giungerà in proporzioni elevatissime dal cuore del deserto nord Africano e precisamente dall’entroterra algerino. Nella mattinata di mercoledì 27 avremo le massime concentrazioni al Sud, con valori tipicamente desertici in Calabria e Sicilia dove l’atmosfera sarà tipicamente sahariana, giallastra e rossastra, con enormi quantità di polvere in sospensione nell’atmosfera:

Tantissima sabbia cadrà al suolo a causa delle precipitazioni: giovedì 28 arriverà addirittura in Svezia e Polonia, ma domani sarà copiosa sull’Italia al mattino al Nord e poi nel pomeriggio/sera al Sud, quando il fronte freddo del ciclone spazzerà via lo scirocco facendo crollare le temperature e ripulendo l’atmosfera, portando la sabbia dall’atmosfera al suolo.

Le precipitazioni saranno molto abbondanti al mattino al Nord, con forti temporali e piogge torrenziali anche nelle Regioni tirreniche e soprattutto in Toscana e nell’alto Lazio. Impressionante la mappa del modello Moloch (CNR-ISAC) per domattina: attesi oltre 100mm di pioggia sulle Prealpi del Veneto, alto il rischio di inondazioni e allagamenti. Soltanto la neve potrà evitare una pesante alluvione: fortunatamente sulle Alpi oltre i 1.000/1.200 metri al Nord/Ovest e oltre i 1.600/1.800 metri al Nord/Est cadrà la neve in modo molto abbondante.

Nel pomeriggio-sera il maltempo si sposterà al Sud, oltre che persistere al Nord/Est. Avremo forti temporali nel Lazio, in Campania, Calabria e Sicilia, con nubifragi localizzati nei versanti esposti al mar Tirreno:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.