Vento forte a Palermo: raffiche a 95 km/h, danni nel capoluogo e in provincia

MeteoWeb

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Palermo a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito la città e le aree circostanti. Le conseguenze sono evidenti in diverse zone, sia nel capoluogo siciliano che nella provincia circostante. In particolare, un muro è crollato in via Croce Rossa, danneggiando alcune auto parcheggiate, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Il centralino dei vigili del fuoco è stato sommerso da decine di chiamate, riguardanti alberi crollati, strutture metalliche divelte e insegne pubblicitarie abbattute da venti che hanno raggiunto anche i 95 km/h.

La circolazione stradale è stata compromessa, con il traffico bloccato lungo la circonvallazione a causa di una porzione di guardrail che è finita sulla carreggiata. Al momento, sono ancora in corso una decina di interventi. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico per l’intera Sicilia, con un’allerta gialla in vigore per la giornata odierna.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.