Allerta Meteo Napoli: domani parchi chiusi

Dalle 8 di domani, martedì 26 marzo, fino alle 20 scatta l’allerta meteo gialla a Napoli. L’avviso regionale prevede per la zona 1 (che comprende Piana Campana, Napoli, isole, area vesuviana) precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. Saranno chiusi i parchi cittadini. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

