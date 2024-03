Allerta Meteo Piemonte: attenzione alle valanghe e ai fiumi

MeteoWeb

Diramata l’allerta meteo arancione per valanghe sui settori alpini settentrionali e meridionali del Piemonte; allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione. Oggi precipitazioni in ripresa ed estensione nel pomeriggio, forti o molto forti sul nord e tra Alpi Marittime e Liguri; temporali o rovesci sulla nord della regione e in sconfinamento dalla Liguria. Vento in intensificazione nel sud. Domani, generale esaurimento dei fenomeni nella mattina, con possibili rovesci nella sera sulle zone settentrionali. Martedì residua ventilazione occidentale tra Alpi Graie e Marittime.

Con il nuovo peggioramento previsto tra la serata di oggi e le prime ore del mattino di domani, caratterizzato da precipitazioni intense in particolare nel nord e nel sud del Piemonte, si prevedono nuovi innalzamenti di livello dei corsi d’acqua del reticolo secondario e primario in particolare nelle zone di allerta A, B, E, F, I e G, segnala Arpa Piemonte. Per il Tanaro è previsto il raggiungimento dei livelli di guardia su tutta l’asta con il colmo di piena che transiterà ad Alba nelle ore centrali di domani e in serata al Alessandria. Il Po si manterrà sotto al livello di guardia, ma si prevede il superamento della soglia dei Murazzi a Torino nella giornata di domani.

Tutto ciò premesso e in considerazione delle precipitazioni ancora previste per le prossime 24 ore, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per la giornata di oggi e domani l’allerta arancione per rischio valanghe sui settori alpini settentrionali della regione (zone A, B, C ovvero Verbano, Valsesia, Canavese) e sulle Alpi Marittime (zona E, cuneese); sui restanti settori alpini (D, F ovvero Alpi Cozie e Liguri) è stata emessa allerta gialla per il possibile interessamento dell’attività valanghiva spontanea sulla viabilità.

Le forti precipitazioni attese determinano l’emissione di un’allerta gialla per rischio idrogeologico su tutta la regione per la giornata di oggi e domani. Dal punto di vista dei fiumi, l’atteso incremento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico secondario e principale determina un’allerta gialla per rischio idraulico per le aree settentrionali della regione (A, B e I) per il Cuneese e Astigiano (aree E, F e G).

