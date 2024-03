Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo in arrivo, codice giallo per valanghe

MeteoWeb

“Domani allerta gialla per valanghe sui settori alpini settentrionali e meridionali“: in considerazione della situazione meteo attesa, Arpa Piemonte ha diramato una nuova allerta. “Dal pomeriggio odierno è attesa una prima fase perturbata, con precipitazioni diffuse fino alle prime ore di domani; successivamente è atteso un temporaneo miglioramento a partire dalle vallate sudoccidentali, con precipitazioni estese dal tardo pomeriggio di domani ed almeno fino a metà giornata di domenica,” si legge nel bollettino diramato oggi.

“Dal pomeriggio odierno è attesa una prima fase perturbata con precipitazioni diffuse fino alle prime ore di domani; successivamente è atteso un temporaneo parziale miglioramento a partire dalle vallate sudoccidentali, con precipitazioni nuovamente estese dal tardo pomeriggio di domani ed almeno fino a metà giornata di domenica, più intense dapprima tra Alpi Marittime e Liguri domani dalla tarda serata e domenica più persistenti sui settori alpini settentrionali,” si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa. “Migliora progressivamente da domenica pomeriggio a partire dai settori meridionali. La quota delle nevicate durante i due impulsi perturbati sarà mediamente sugli 800-1000 m, con valori localmente inferiori sul Cuneese, intorno ai 600-700 m nella tarda serata odierna, in ulteriore calo sui 400-500 m a fine giornata di sabato e prime ore di domenica“.

