Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo, nubifragi e neve fino a domani

MeteoWeb

“Maltempo fino all’alba di domani con precipitazioni moderate o forti diffuse, localmente molto forti sul settore nordoccidentale. Quota neve sugli 800-1000 metri sul Cuneese e sui 1000-1300 metri sugli altri settori montani. Forte ventilazione da sudest sui rilievi. Miglioramento del tempo da domani mattina“: è quanto riporta l’allerta meteo diramata oggi, 3 marzo 2024, da Arpa Piemonte, che prevede un codice arancione.

“Condizioni di maltempo fino all’alba di domani causate da una depressione in movimento dal golfo del Leone verso la Costa Azzurra e la Corsica,” rimarca il bollettino di vigilanza. “Attese precipitazioni moderate o forti diffuse, localmente molto forti sul settore nordoccidentale, Quota neve sugli 800-1000 metri sul Cuneese e sui 1000-1300 metri sugli altri settori montani. Forte ventilazione da sudest sui rilievi. Miglioramento del tempo da domani mattina e nuovo peggioramento martedì pomeriggio“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.