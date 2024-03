Allerta Meteo Sardegna: ancora pioggia, vento e neve sopra i 1000 metri

MeteoWeb

Temperature rigide con +3°C a Fonni e -3°C sul Bruncuspina, vento gelido e forte da nord-ovest e tanta pioggia con punte di oltre 40mm nel Sassarese e nel Nuorese. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha prorogato l’allerta meteo gialla sino alle 15 di domani, martedì 5 marzo, con un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, praticamente in buona parte dell’Isola.

Secondo le previsioni dell’Arpas, sono ancora previste precipitazioni sparse e isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con ulteriori possibili nevicate sui rilievi al di sopra dei 1000 metri. Un’attenuazione dei fenomeni è prevista in serata. I venti sono moderati o forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle coste della Sardegna centro-meridionale, mentre i mari agitati sul settore occidentale e Canale di Sardegna.

Nel frattempo, a causa del mare forza 9, il traghetto Moby che opera sulla tratta Genova-Porto Torres è stato dirottato su Olbia e ripartirà stasera dal porto dell’Isola bianca, mentre domani mattina l’altra nave sulla stessa rotta arriverà normalmente a Porto Torres. Stamattina sono anche saltate quattro corse dei collegamenti tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio mentre sono regolarmente ripresi questo pomeriggio.

