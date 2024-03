Allerta Meteo, tempesta violentissima a Pasqua e Pasquetta sull’Italia: FOCUS con tutti i dettagli

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere un lungo weekend di Pasqua caratterizzato dal forte maltempo. Le condizioni meteo avverse saranno provocate dal solito ciclone oceanico posizionato nell’Atlantico, a ridosso dell’Irlanda, in modo ormai stazionario da settimane: da lì continua ad alimentare un flusso caldo-umido e molto instabile nel cuore del Mediterraneo. Le temperature sono in forte aumento, basti pensare che stamani la colonnina di mercurio ha già raggiunto +27°C a Palermo, +25°C a Pescara, Foggia, Cosenza e Lamezia Terme, +24°C a Bari e Catania, +21°C a Roma, +20°C a Bologna.

Nelle prossime ore le temperature aumenteranno ulteriormente in tutto il Paese, anche al Nord. Domani, sabato 30 marzo, il maltempo diventerà impetuoso in tutto il Paese: il vento di scirocco soffierà con raffiche furiose al Sud, in Sicilia, sin dalle prime ore del mattino. E’ allarme per Trapani e Palermo, dove il vento potrebbe superare i 130km/h provocando gravi danni come già accaduto con la sciroccata dei giorni scorsi:

Ma le preoccupazioni maggiori sono per le piogge torrenziali che colpiranno il Nord/Ovest nella serata di Sabato: tra Piemonte e Lombardia cadranno oltre 100mm di pioggia in poche ore, e la neve stavolta sarà confinata soltanto ad alta quota, oltre i 1.600/1.800 metri, dove sarà comunque abbondantissima. Piogge e temporali interesseranno un po’ tutto il Nord e anche le Regioni centrali tirreniche, in modo particolare la Toscana:

Nella giornata di domani, contestualmente al maltempo, risaliranno enormi quantità di sabbia del Sahara su tutta l’Europa centro-orientale. Eloquente la mappa che mostra la diffusione della sabbia desertica in risalita dal Sahara verso l’Europa nel pomeriggio-sera di sabato: persino in Germania e Danimarca il cielo sarà completamente avvolto in un’enorme nube giallastra.

Il particolare più importante, però, è quello della precipitazione di sabbia che sarà davvero molto abbondante nella serata di sabato al Nord/Ovest e nell’alto Tirreno, quindi in Italia, dove cadranno al suolo quantitativi davvero eccezionali di sabbia sahariana a causa delle abbondanti precipitazioni.

Questa è solo la prima fase del peggioramento. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica e lunedì, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente. Per il Nord c’è grande preoccupazione: il rischio è di pesanti alluvioni per la concomitanza tra piogge torrenziali persistenti per tre giorni consecutivi e caldo anomalo. Massima precauzione.

