Allerta Meteo Toscana: codice giallo prorogato fino a domani

Allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico: l’avviso riguarda tutta la Toscana fino a mezzanotte, con proroga fino a domani, giovedì 28 marzo, alle ore 13 sulla parte settentrionale. È quanto ha comunicato il governatore Eugenio Giani precisando che l’allerta sarà gialla per vento su tutta la Toscana nella giornata di domani, allerta gialla per mareggiate su costa centrale e Arcipelago. Previste raffiche localmente superiori a 100km/h sui crinali, fino a 80-100 km/h sottovento all’Appennino, fino a 70-90 km/h sulla costa e sulle zone collinari e temporaneamente fino a 50-70 km/h in pianura.

