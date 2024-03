Allerta Meteo Trentino: precipitazioni intense da stasera

MeteoWeb

In Trentino sono attese precipitazioni diffuse e localmente a tratti intense dalla tarda sera di oggi alla sera di domani, domenica 10 marzo. La quota neve è prevista mediamente oltre i 1.500 metri di altitudine, soprattutto ad est, ma in calo fino a 1.000-1.200 metri o localmente più in basso sui settori occidentali, nelle valli più strette e meno ventilate, durante le fasi più intense e a fine evento. Lo comunica la Protezione Civile del Trentino, che ha emesso un’allerta meteo ordinaria (gialla) valida dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì.

Secondo le previsioni di Metotrentino cadranno in media dai 30 ai 60 millimetri di precipitazione e localmente, soprattutto a sud, fino a 80-100 millimetri. Oltre i 1.500-1.700 metri sono attesi 25-50 centimetri o più di neve e quantitativi inferiori più in basso.

L’allerta meteo della Protezione Civile del Trentino è dovuta al rischio di:

– erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale,

– allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Chiusa per smottamento la SP212 della Roa a Castello Tesino

La strada provinciale 212 “della Roa” è stata chiusa verso le 14 di oggi per un smottamento di sassi sulla carreggiata di almeno 10 metri cubi di materiale, avvenuto presso la località abitata, frazione del Comune di Castello Tesino. Sul posto è previsto il sopralluogo del geologo con l’elicottero. La situazione – informa la Provincia di Trento – è monitorata dal Servizio gestione strade. Sul posto sono giunti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco volontari del corpo di Castello Tesino.

