Frana sulla Gardesana, nei pressi del bivio con il sentiero Ponale

MeteoWeb

Nuova frana sulla SS45 bis “Gardesana occidentale“. Ieri sera, poco dopo le 22, sono crollati massi di grandi dimensioni all’imbocco Nord della galleria Casagranda, nei pressi del bivio con il sentiero Ponale. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, i carabinieri e il Servizio gestione strade della Provincia di Trento. La strada è temporaneamente chiusa al traffico. Nella mattinata di oggi verranno eseguiti i rilievi tecnici necessari per verificare la situazione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.