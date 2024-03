Allerta rossa per alluvioni in Francia: Montmorillon sott’acqua per la piena del Gartempe | VIDEO

MeteoWeb

In Francia, due dipartimenti sono sotto allerta rossa per inondazioni, come segnala Météo-France nel suo bollettino delle 16.00. Queste sono Vienne e Indre-et-Loire. Altri cinque sono interessati da un’allerta arancione per lo stesso rischio; si tratta dei dipartimenti di Gironda, Haute-Vienne, Dordogne, Charente-Maritime e Charente. Météo-France ha aggiornato anche le sue previsioni per la giornata di domani, domenica 31 marzo, dove gli stessi 2 dipartimenti saranno ancora in allerta rossa, ma un altro dipartimento, le Alpi Marittime, si aggiungerà all’allerta arancione per rischio valanghe.

Dopo le forti piogge della giornata di ieri, molti fiumi della Francia centro-occidentale sono in piena. A Montmorillon, nel dipartimento di Vienne, la piena del Gartempe ha raggiunto il livello più alto dal 1982, secondo quanto riporta Météo Express, provocando una grave alluvione. Nelle case più colpite c’è un metro d’acqua, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Alcune strade sono inondate da 50cm a 1 metro d’acqua.

Alluvione in Francia, Montmorillon sommersa dalle acque del fiume Gartempe

