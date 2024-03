Allerta valanghe in Lombardia: coinvolto l’intero territorio alpino della regione

MeteoWeb

“Il centro di Allerta di Regione Lombardia ha emanato un avviso di criticità moderata per l’intero territorio alpino lombardo”. Lo rende noto Gilberto Zaina, Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, Coordinatore del Gruppo Volontari Protezione Civile dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. “Tale condizione è legata sia alle condizioni al suolo (con elevati spessori del manto nevoso ad alto peso specifico per le temperature e gli apporti pluviometrici in quota) sia alle previsioni meteo dei prossimi giorni quando sono attesi ulteriori apporti nevosi ed innalzamenti della quota dello zero termico”, spiega ancora Zaina.

“Tali condizioni meteo sono considerate favorevoli all’innesco naturale di potenziali valanghe sia di versante che incanalate: la distribuzione della pericolosità per valanghe è conosciuta e riportata nella Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe consultabile sul geoportale di Regione Lombardia. Il nostro invito, anche come Ordine dei Geologi della Lombardia, è sempre quello di prestare particolare attenzione e limitarsi alle indicazioni fornite da Regione Lombardia e dalle altre autorità competenti”, conclude Zaina.

