Allerta valanghe domani in Piemonte: pericolo elevato

Per domani, sabato 2 marzo, è allerta valanghe in Piemonte: il livello di pericolo nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è “forte” (4, sulla scala europea che arriva a 5) sulle Alpi Pennine e Lepontine, “marcato” (livello 3) sugli altri settori alpini. E sono previste altre intense nevicate.

Per domenica 3 marzo, infatti, torna il forte maltempo in Piemonte. Secondo le analisi di Smi (Società meteorologica italiana), potrebbero cadere fino a 100mm di pioggia in 24 ore, con “nevicate abbondanti oltre i 1.000 metri” in grado di provocare “disagi e criticità anche importanti”. Le aree più esposte al maltempo sono i settori montani, i fondovalle e le zone prealpine tra Torinese, Valle d’Aosta orientale, Biellese, Val Sesia, Verbano e Novarese.

