Anche il meteo è favorevole, countdown per il lancio di Starship

MeteoWeb

Anche il meteo è favorevole al 70% per il 3° test di volo di oggi di Starship, il veicolo spaziale sviluppato e costruito da SpaceX, fondata da Elon Musk. Il razzo Starship è progettato per essere completamente riutilizzabile, in grado di trasportare equipaggi e payload verso la Luna, Marte e oltre, nonché per effettuare missioni di rifornimento e di trasporto in orbita terrestre bassa. Questo test di volo rappresenta un passo significativo nel processo di sviluppo di questa ambiziosa tecnologia, con l’obiettivo di rendere i viaggi spaziali più accessibili ed efficienti nel futuro.

Il decollo attualmente è previsto alle 13:30 ora italiana e potrebbe segnare un altro importante traguardo nella ricerca spaziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.