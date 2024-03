Oggi l’epico 3° lancio di Starship, il razzo SpaceX punta traguardi storici: ecco cosa accadrà

MeteoWeb

È finalmente partito il conto alla rovescia: mancano poche ore al 3° test di volo del megarazzo Starship di SpaceX, con il lancio previsto da Starbase a Boca Chica, Texas, oggi 14 marzo. Lo streaming live dell’azienda sarà disponibile su X, con le trasmissioni che inizieranno alle 07:30 ora locale (12:30 ora italiana) e il liftoff che dovrebbe avvenire alle 8 circa, le 13 ora italiana (inizio di una finestra di 110 minuti). SpaceX ha ricevuto ieri la tanto attesa licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration.

I voli precedenti di Starship

Per il terzo volo, SpaceX si appresta ad affrontare alcuni obiettivi impegnativi. Starship rimane un razzo sperimentale e, come tale, il successo non è garantito. I 2 voli di prova precedenti, eseguiti il ​​20 aprile e il 18 novembre dell’anno scorso, hanno comportato la distruzione prematura del razzo a 2 stadi, ma ogni volo porta l’azienda più avanti nel processo di sviluppo.

“Questo approccio rapido e iterativo allo sviluppo è stato alla base di tutti i principali avanzamenti innovativi di SpaceX, inclusi Falcon, Dragon e Starlink,” ha spiegato l’azienda. “Il miglioramento ricorsivo è essenziale mentre lavoriamo per costruire un sistema di trasporto completamente riutilizzabile in grado di trasportare sia equipaggio che payload in orbita terrestre, aiutare l’umanità a tornare sulla Luna e, alla fine, viaggiare su Marte e oltre“.

Durante il 2° test, ad esempio, Starship ha volato per il doppio del tempo del primo test, e il razzo alto 122 metri ha eseguito una manovra di hot staging per migliorare la separazione degli stadi, consentendo allo stadio superiore di volare per quasi 7 minuti e raggiungere persino lo Spazio. Tuttavia, entrambi gli stadi hanno subito anomalie: un blocco del filtro è stato attribuito alla distruzione del booster Super Heavy, mentre la perdita di ossigeno liquido è stata considerata la causa del fallimento dello stadio superiore. In totale, l’indagine della FAA, condotta da SpaceX, ha identificato 17 azioni correttive richieste prima del 3° test di volo.

Starship, oggi il 3° lancio: gli obiettivi

SpaceX ha identificato diversi obiettivi chiave per il 3° volo. Oltre ad ascesa e accensione di entrambi gli stadi, l’azienda pianifica di aprire e chiudere la porta di carico di Starship, raggiungere il primo riavvio mai avvenuto di un motore Raptor nello Spazio ed eseguire un rientro controllato di Starship.

Come parte di un contratto “Tipping Point” da 53,2 milioni di dollari con la NASA, SpaceX sta anche pianificando una dimostrazione di trasferimento di propellente mentre lo stadio superiore è nella sua fase di inerzia. Alla fine, SpaceX prevede di utilizzare “tanker” Starship per il rifornimento in orbita, utilizzando un metodo simile al rifornimento in volo. Per la prossima dimostrazione, circa 10 tonnellate di ossigeno liquido passeranno da un serbatoio all’altro, un’impresa mai realizzata prima su questa scala. Questo test non vedrà 2 Starship unirsi nello Spazio, ma SpaceX e la NASA considerano il test come un passo critico nell’avanzamento della tecnologia necessaria.

Questo volo di prova vedrà anche Starship volare su una traiettoria diversa rispetto ai casi precedenti. Invece di atterrare su una nave drone nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii, lo stadio superiore mirerà all’Oceano Indiano. “Questa nuova traiettoria di volo ci consente di tentare nuove tecniche come le accensioni dei motori nello Spazio massimizzando nel contempo la sicurezza pubblica,” ha spiegato SpaceX.

Cosa vedremo durante il 3° test

Il volo imminente vedrà in azione il sistema di deflessione appena implementato, “a diluvio“, che si è dimostrato efficace durante il 2° test di volo e che si attiverà circa 10 secondi prima del decollo. A T-3 secondi, tutti e 33 i motori Raptor si accenderanno, preparando il terreno per una sequenza cruciale di eventi. Il volo raggiungerà la massima pressione aerodinamica, nota come MaxQ, a 52 secondi dal lancio. Successivamente, il booster raggiungerà il Most Engines Cut Off (MECO), con la maggior parte dei motori che si spegneranno a 2 minuti e 42 secondi (“most” e non “main”, poiché diversi Raptors rimarranno accesi durante questa fase). Ciò sarà seguito immediatamente dall’hot staging e dalla separazione degli stadi appena 2 secondi dopo.

La fase di rientro del booster è prevista a 2 minuti e 55 secondi. Se il booster funzionerà ancora a questo punto, si spegnerà a 3 minuti e 50 secondi. L’atterraggio del booster inizierà quindi a 6 minuti e 46 secondi, puntando ad un atterraggio morbido nell’acqua nel Golfo del Messico appena dopo il 7° minuto della missione. Sia il booster Super Heavy che lo stadio superiore Starship dovrebbero essere completamente riutilizzabili, ma mentre lo stadio superiore ha già dimostrato questa capacità, il Booster non lo ha ancora fatto.

Nel frattempo, Starship si troverà in una traiettoria diretta verso l’Oceano Indiano. Il cutoff del motore per Starship è previsto 8 minuti e 35 secondi dopo il lancio, seguito dal rientro atmosferico e un atterraggio di emergenza pianificato nell’Oceano Indiano. Non sembra essere previsto un atterraggio controllato per lo stadio superiore.

Tutto ciò presuppone una missione riuscita, ovviamente. Il fallimento potrebbe verificarsi in qualsiasi momento, ma la speranza è che tutto avvenga come da programma. Con già 2 voli alle spalle, sarà interessante vedere fino a che punto SpaceX potrà spingere il suo rivoluzionario megarazzo.

