Spazio, ci siamo: tutto pronto per il terzo storico lancio di Starship

MeteoWeb

Ci siamo. La FAA (Federal Aviation Administration) ha ufficialmente rilasciato la licenza di volo per il terzo lancio di Starship, previsto per domani giovedì 14 marzo con una finestra di lancio che si aprirà alle ore 13 e si concluderà alle 14:50 (ora italiana) dal sito Starbase nel Sud del Texas.

La FAA ha anche pubblicato le conclusioni finali sull’impatto ambientale dell’atterraggio di Starship nell’Oceano Indiano. Da questo esito, è stato determinato che Starship atterrerà intatta orizzontalmente. A causa della posizione remota dell’atterraggio, della distanza al largo e dei potenziali problemi di sicurezza, SpaceX non avrà barche e aerei in mare aperto prima del lancio per il recupero del veicolo e dei potenziali detriti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.