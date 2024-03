Argentina, violenta tempesta a Buenos Aires: 100 mm in 3 ore, danni, blackout e un morto | FOTO

MeteoWeb

Durante la notte e la mattinata odierna, la capitale dell’Argentina Buenos Aires è stata colpita da una violenta tempesta di pioggia e vento, causando disagi diffusi. La città è stata interessata da blackout in diverse zone, inondazioni, caduta di alberi e interruzioni nei trasporti, oltre a registrare almeno una vittima. Il Servizio Meteorologico argentino aveva emesso un’allerta arancione per la giornata, avvisando sulla persistenza di temporali, grandinate e venti forti fino alle prime ore di giovedì. Secondo quanto riportato dai media locali, l’intensità della tempesta è stata tale che in alcuni quartieri della capitale sono caduti 100 mm di pioggia in sole 3 ore, causando numerosi allagamenti di negozi e abitazioni al piano terra. L’erogazione elettrica è stata interrotta in almeno 6 quartieri, mentre sono stati sospesi almeno 40 voli nei principali aeroporti, Ezeiza e Aeroparque, fino a ulteriori comunicazioni. L’agenzia di stampa NA ha riportato il decesso di una persona a Valentin Alsina.

