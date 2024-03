Sull’asteroide Bennu rari minerali e un ingrediente della vita: lo svelano i campioni della missione OSIRIS-REx

MeteoWeb

Quasi quattro anni dopo che la sonda OSIRIS-REx della NASA ha raccolto un campione da un asteroide, gli scienziati stanno finalmente rivelando l’intrigante composizione della roccia spaziale, chiamata Bennu. Per esempio, l’asteroide near-Earth contiene una sorprendente riserva di un minerale chiamato fosfato di magnesio. Queste particelle bianco brillante sparse in un mare di rocce scure di Bennu sono una scoperta rara negli astromateriali, affermano gli scienziati.

“Non sorprende che inizialmente pensassimo che potesse trattarsi di un contaminante“, ha affermato Jessica Barnes, assistente Professore presso il Lunar and Planetary Laboratory (LPL) che sta conducendo l’analisi dei fosfati nel campione. Intervenendo alla Lunar and Planetary Science Conference (LPSC) in Texas, Barnes ha affermato che non esistono buoni analoghi chimici del minerale sulla Terra, perché è troppo fragile per sopravvivere alla caduta sulla Terra o svanisce subito dopo. La sua presenza nel campione di Bennu può essere utilizzata per dedurre diversi episodi di attività geologica sul corpo genitore di Bennu, ha spiegato.

I campioni mostrano anche la diffusa presenza di glicina, l’amminoacido più semplice e un ingrediente cruciale delle proteine, nonché di altri minerali contenenti acqua, tra cui carbonati, solfiti, olivina e magnetite, che sono tutti prove tangibili del fatto che il corpo genitore di Bennu è stato testimone di molteplici episodi legati all’acqua prima che i suoi frammenti si fondessero in Bennu.

Altri scienziati che studiano i campioni dell’asteroide hanno trovato abbondanti composti alterati dall’acqua chiamati fillosilicati, oltre a una ricca collezione di altri minerali organici e idratati. I fillosilicati, che sono strutturalmente legati all’acqua nei meteoriti, potrebbero essere stati la culla di sostanze organiche e acqua che gli scienziati sospettano siano state trasportate sulla Terra all’inizio della sua storia.

Il ritorno dei campioni sulla Terra

Il campione, raccolto da Bennu nel 2020 dalla missione OSIRIS-REx della NASA, è tornato sulla Terra in una capsula protetta il 24 settembre 2023. Il giorno dopo, è stato consegnato per l’analisi al Johnson Space Center (JSC) della NASA a Houston, dove un team di scienziati ha iniziato un’indagine preliminare sul materiale fuoriuscito all’esterno del raccoglitore di campioni della sonda. Due fastidiose viti sul coperchio del contenitore hanno impedito l’accesso alla maggior parte del campione raccolto fino a gennaio, quando gli scienziati hanno ufficialmente catalogato 121,6 grammi di materiale raccolto: il doppio della previsione iniziale.

In una serie di colloqui presso l’LPSC, il team della missione ha riferito che le rocce finora catalogate presentano anche una varietà di strutture, minerali idratati e prove di erosione spaziale, come ci si aspettava.

“È un bellissimo campione“, ha detto Sara Russell, scienziata planetaria del Museo di Storia Naturale di Londra che ha analizzato un piccolo frammento del campione. “Inoltre, direi che non assomiglia a nessun meteorite della nostra collezione”.

Il campione di asteroide più incontaminato mai visto

A differenza della maggior parte dei meteoriti, le cui superfici vengono alterate dall’esposizione per anni all’aria terrestre prima che vengano trovati, i pezzi di Bennu sono le rocce spaziali più incontaminate che gli scienziati abbiano mai osservato. “Non posso dirvi quanto sia piacevole vedere alcuni campioni in cui niente è alterato da solfati e tutti i tipi di sporcizia“, ha detto il membro del team Tim McCoy, curatore di meteoriti presso il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian a Washington D.C., che ha ricevuto un campione dell’asteroide da analizzare lo scorso novembre. “È straordinario vedere qualcosa di così puro”.

Molte delle rocce catalogate di Bennu hanno una consistenza ruvida, “come carta vetrata“, ha detto il membro del team Andrew Ryan, ricercatore dell’LPL presso l’Università dell’Arizona. Una roccia larga 3,5 centimetri e dal peso di 6,6 grammi è “di gran lunga il nostro più grande bottino dalla superficie di Bennu”, ha detto, indicando nuove scansioni 3D della roccia scattate presso il laboratorio del JSC.

La maggior parte dei minerali misurati confermano molteplici previsioni fatte dai dati di telerilevamento raccolti da OSIRIS-REx mentre si avvicinava a Bennu. Finora, l’analisi è stata coerente con la teoria principale secondo cui Bennu si sarebbe staccato da un asteroide molto più grande tra 2 miliardi e 700 milioni di anni fa. Ad esempio, l’ultima analisi mostra che le rocce di Bennu sono disseminate di brecce legate ad un impatto, che sono frammenti di roccia tenuti insieme come ciottoli nel cemento. “Queste brecce probabilmente non si sono formate su Bennu”, ha detto McCoy, che sta conducendo la ricerca su queste caratteristiche. “Si sono formate sull’asteroide genitore e poi sono diventati massi incorporati in Bennu”. Non è ancora chiaro esattamente quando si siano formate.

“Siamo ancora agli inizi di questo lavoro meticoloso”, ha detto McCoy. “Ci sono molte cose che non sappiamo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.