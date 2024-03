Liftoff! Gli astronauti della missione Crew-8 in viaggio verso la Stazione Spaziale | VIDEO

MeteoWeb

SpaceX ha lanciato un altro equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale. Un razzo Falcon 9 è decollato con i 4 astronauti della missione Crew-8 della NASA alle 22:53 ora locale (04:53 ora italiana) dal Pad 39A presso il Kennedy Space Center (KSC) a Cape Canaveral, in Florida. I 2 stadi del razzo si sono separati 2,5 minuti dopo il lancio. Circa 5 minuti dopo, il 1° stadio è tornato sulla Terra a Cape Canaveral, confermando il 204º atterraggio consecutivo di booster SpaceX. Poi, 12 minuti e 15 secondi dopo il decollo, il 2° stadio del Falcon 9 ha posizionato nella bassa orbita terrestre (LEO) la capsula Crew Dragon, chiamata “Endeavour”. L’attracco avverrà domani.

Crew-8 in viaggio verso la ISS

Gli astronauti Crew-8, attualmente in viaggio verso la stazione spaziale, sono Matthew Dominick della NASA (comandante), Michael Barratt (pilota) e Jeanette Epps (specialista di missione), e Alexander Grebenkin (specialista di missione) dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Tutti i membri dell’equipaggio sono al 1° volo nello Spazio tranne Barratt, per cui è il 3°.

Crew-8 segna il 13° volo con equipaggio di SpaceX in generale e il suo 8° volo operativo per la NASA nell’ambito del programma Commercial Crew dell’agenzia. La società ha ora inviato un totale di 50 persone in orbita. Il lancio è stato il 1° volo di questo particolare razzo Falcon 9.

La capsula Endeavour, invece, è una veterana. Endeavour è stata protagonista del primo volo di prova con equipaggio il 30 maggio 2020, trasportando gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley verso la ISS. Da allora, Endeavour ha anche volato nelle missioni Crew-2 e Crew-6 per la NASA e nella missione privata Ax-1 per l’azienda Axiom Space, nel 2022. Crew-8 segna quindi il 5° volo per Endeavour.

Il decollo è avvenuto alcuni giorni dopo quanto previsto; è stato posticipato diverse volte a causa del maltempo.

Durante il soggiorno di 6 mesi a bordo della ISS, gli astronauti Crew-8 condurranno oltre 200 esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche in microgravità, inclusa ricerca che supporterà l’esplorazione umana nello Spazio profondo.

Quando il quartetto della Crew-8 arriverà alla stazione spaziale, si unirà brevemente ai 4 astronauti Crew-7 prima che quest’ultimo gruppo passi il testimone e si prepari alla partenza, che avverrà non prima dell’11 marzo. Crew-8 incontrerà anche i 3 membri della missione MS-24 della Russia, che include l’astronauta della NASA Loral O’Hara.

