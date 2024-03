Avvistato UFO in Ucraina: “Più grande dell’Empire State Building”, le dichiarazioni del soldato sotto shock | FOTO

MeteoWeb

Nel cielo dell’Ucraina, si è verificato un evento straordinario che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo: l’avvistamento di un UFO. Questo straordinario avvenimento è stato catturato in un video diffuso dall’account Instagram Frontier_Conflict, mostrando un oggetto non identificato che si avvicina a un drone da ricognizione ucraino durante una missione di pattugliamento sul fronte.

L’UFO

Il drone coinvolto in questa insolita scoperta è il Mavic 3T termico, un’importante risorsa della 406ª Brigata di Artiglieria dell’Ucraina. Secondo i rapporti dei militari ucraini, l’UFO si trovava a una distanza superiore a un miglio dalla superficie terrestre, e ha intercettato il drone a infrarossi mentre quest’ultimo volava a 500 piedi dal suolo. L’oggetto, caratterizzato da una strana forma piatta e con una stima di circa 1.300 piedi di lunghezza, per questo qualcuno ha detto “Era più grande dell’Empire State Building” e sembrava essere completamente immune ai forti venti che soffiavano in quella serata.

Le dichiarazioni del soldato Ucraino

Il soldato ucraino coinvolto in questa incredibile esperienza ha espresso la sua incredulità di fronte a quello che ha visto, inizialmente pensando potesse trattarsi di una nuova invenzione russa. Tuttavia, considerando attentamente i dettagli dell’avvistamento, ha cominciato a riflettere sull’ipotesi di un incontro con un UFO. Come riportato dal DailyMail, ha dichiarato: “All’inizio pensavo che fosse una cosa nuova inventata dai russi, ma poi ho capito… No! Potrebbe essere un UFO!“. L’oggetto, che aveva una temperatura compresa tra i 36 e i 54 gradi Fahrenheit, ha suscitato grande sorpresa e meraviglia tra i militari ucraini, come ha aggiunto il soldato: “Siamo rimasti sorpresi, molto sorpresi“.

Alcuni osservatori hanno cercato di offrire spiegazioni razionali all’avvistamento, menzionando l'”Effetto Morgana“, ma il soldato ucraino ha prontamente escluso questa possibilità, sottolineando che nella visione termica non è possibile osservare un miraggio. Questo straordinario evento lascia aperte molte domande, stimolando la curiosità e la meraviglia di coloro che ne sono venuti a conoscenza.

