Barcellona, processione per pregare a causa della siccità, poi il “miracolo”: “Ha iniziato a piovere”

MeteoWeb

Preoccupati per la lunga siccità che ha colpito la Catalogna, i cattolici di Barcellona hanno deciso di appellarsi al cielo durante le giornate di preghiera culminate sabato con una processione, che poi si è dovuta fermare alcune volte proprio a causa della pioggia. “Ha cominciato a piovere proprio quando abbiamo iniziato la novena (nove giorni di preghiera) e l’acquazzone più forte sembra aver avuto luogo con la processione a Barcellona“, ha osservato con soddisfazione Guillem Gottschalk, segretario dell’Arciconfraternita del Sangue di Cristo, che ha organizzato l’evento.

La “miracolosa” pioggia

La pioggia intermittente non ha scoraggiato i fedeli che portavano una statua di Cristo in croce a percorrere, all’imbrunire, le strette vie del centro storico di questa grande città del nord-est della Spagna, sotto lo sguardo stupito dei turisti. Portando candele e cantando preghiere, diverse decine di persone guidate dal cardinale-arcivescovo della città Juan José Omella, vestite con le tradizionali tuniche nere della confraternita, hanno accompagnato la statua, che a volte doveva essere coperta di plastica per proteggerla dalle intemperie.

Questa rappresentazione del Cristo crocifisso, che si trova nella basilica di Santa María del Pi, è tradizionalmente pregata dagli abitanti del luogo, ma dalla metà del XX secolo non era stata trasportata appositamente per una processione per invocare la pioggia. “Dato l’ovvio bisogno di pioggia, si è deciso di portare fuori la statua, che tradizionalmente veniva trasportata a Barcellona per questo tipo di desiderio“, spiega Guillem Gottschalk. La novena che si è conclusa con questa processione e una messa “sembra aver avuto buoni risultati, perché sta iniziando a piovere“, ha riferito con soddisfazione Nuria Prat, restauratrice d’arte di 59 anni, prima dell’Eucaristia.

La grande siccità a Barcellona

Ma l’acqua caduta sabato su Barcellona non sembra essere sufficiente a compensare l’intensa siccità che colpisce questa regione, una delle più dinamiche economicamente della Spagna. Dopo oltre tre anni di precipitazioni inferiori alla norma, il mese scorso le autorità regionali catalane hanno posto circa sei milioni di persone, soprattutto a Barcellona e dintorni, sotto emergenza siccità.

Con le riserve idriche a livelli critici (i serbatoi sono al 14,4% della capacità), sono state imposte ulteriori restrizioni, in particolare all’agricoltura, all’allevamento e all’industria. Sebbene la siccità non sia insolita in questa parte mediterranea della Spagna, i potenziali effetti della mancanza d’acqua in questo periodo dell’anno sono preoccupanti. “Il 2008 è stato un anno molto secco, ma non come oggi“, dice Pau Ruata, 69 anni, riferendosi al precedente lungo periodo di siccità, durato 18 mesi. Per questo pensionato, che ha percorso l’intera processione con una candela in mano, ogni aiuto è ben accetto. “Può sembrare una battuta il fatto che non abbiamo quasi fatto questa processione a causa della pioggia, ma abbiamo ancora bisogno di molta acqua perché il terreno è ancora secco“, sottolinea.

In Francia, a Perpigan, religiosi, agricoltori e parrocchiani hanno partecipato a una processione cattolica domenica, invocando la pioggia nei Pyrénées-Orientales, un dipartimento confinante con la Catalogna, anch’esso colpito da una storica siccità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.