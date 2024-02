Siccità Spagna: nuove restrizioni in Andalusia

MeteoWeb

Nuove restrizioni contro la siccità in decine di comuni dell’Andalusia, nel sud della Spagna. Come si apprende da una nota del governo regionale, d’ora in poi nella città di Malaga, in altre località della cosiddetta Costa del Sol e in quelle della zona limitrofe a Gibilterra, il consumo giornaliero pro-capite di acqua non potrà superare i 160 litri. Viene anche introdotto il divieto di utilizzare acqua potabile per lavare le strade, riempire piscine private, irrigare giardini, parchi pubblici e privati o campi da golf, lavare automobili fuori dagli stabilimenti autorizzati, far funzionare fontane ornamentali che non dispongono di un circuito idrico chiuso, docce e fontane pubbliche.

Situazione critica per la siccità anche in Catalogna, che la scorsa settimana ha imposto misure simili a Barcellona e in altri circa 200 comuni.

