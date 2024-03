Boeing prepara la capsula Starliner per il lancio, iniziato il rifornimento di carburante

MeteoWeb

Boeing ha iniziato a rifornire la sua capsula Starliner in vista del primo lancio con astronauti del veicolo. La missione, chiamata Crew Flight Test (CFT), è attualmente programmata per il lancio all’inizio di maggio a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance dalla Cape Canaveral Space Force Station, sulla costa atlantica della Florida. Invierà gli astronauti della NASA Suni Williams e Butch Wilmore verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per un soggiorno di circa 10 giorni.

Ieri Boeing ha annunciato di aver compiuto un passo significativo verso il lancio, iniziando a caricare il propellente nella capsula Starliner, un processo che richiederà circa 2 settimane.

Nel settembre 2014 la NASA ha assegnato contratti multimiliardari a Boeing e SpaceX tramite il suo Commercial Crew Program. La compagnia di Elon Musk ha già lanciato 8 voli operativi con astronauti verso la ISS per l’agenzia, oltre a una missione di prova con equipaggio, ma Starliner deve ancora debuttare.

La capsula di Boeing è stata lanciata 2 volte fino ad oggi, per voli di prova senza equipaggio verso il laboratorio orbitante. Starliner ha subito diversi problemi durante la prima missione, lanciata nel dicembre 2019, e non è riuscita a incontrare l’ISS come previsto. Ha avuto successo al secondo tentativo, nel maggio 2022.

CFT avrebbe dovuto essere lanciata l’estate scorsa, ma è stata rimandata più volte a causa di questioni tecniche, la principale delle quali era un problema con le linee di sospensione dei paracadute principali di Starliner e il fatto che gran parte del suo cablaggio fosse avvolto in nastro infiammabile. Tuttavia, i tecnici hanno risolto questi problemi, e CFT è in programma per il lancio in primavera, secondo gli ufficiali della NASA e di Boeing.

