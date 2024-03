Sospeso nel Tempo e nello Spazio, rinviato il 1° volo con equipaggio della capsula Starliner

MeteoWeb

Il primo volo con equipaggio della capsula Starliner CST-100 di Boeing è stato posticipato dalla fine di aprile all’inizio di maggio a causa di conflitti di programmazione relativi alla Stazione Spaziale Internazionale e non a causa di problemi con il veicolo spaziale stesso. In un comunicato stampa rilasciato dalla NASA, l’agenzia ha annunciato che la missione Crew Flight Test (CFT), precedentemente pianificata per il lancio non prima del 22 aprile, è ora programmata per l’inizio di maggio. L’agenzia ha dichiarato che il ritardo è “a causa della programmazione della Stazione Spaziale” ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Negli ultimi briefing, i responsabili della NASA hanno dichiarato che il fattore chiave nella pianificazione della CFT erano le altre missioni verso la Stazione. “Quello che abbiamo fatto è stato osservare come progrediamo con il lancio della Crew-8 e della missione CRS-30,” ha spiegato Steve Stich, responsabile del programma commercial crew della NASA, in un briefing dopo il lancio della missione Crew-8.

La missione cargo CRS-30 di SpaceX dovrebbe essere lanciata a metà marzo e rimarrà attraccata alla ISS per circa un mese. Dopo la sua partenza, il veicolo spaziale Crew-8 si sposterà dal suo attuale porto di attracco anteriore sul modulo Harmony al porto zenitale per consentire allo Starliner di utilizzare il porto anteriore. Quei porti sono gli unici 2 disponibili sulla stazione sia per Starliner che per Dragon. “La cosa che determina quando andiamo in volo è questa complessa gestione del traffico,” ha spiegato Stich.

In quel briefing e in quelli precedenti, Stich aveva confermato che i preparativi per la capsula Starliner stavano procedendo bene. “Il veicolo spaziale è in ottime condizioni. Non c’è molto lavoro rimasto da fare,” ha dichiarato in un briefing del 25 febbraio, riportando anche che la NASA e Boeing avevano affrontato problemi tecnici che avevano ritardato CFT dalla scorsa estate, tra cui la realizzazione di un ultimo test di paracadute a gennaio per confermare le prestazioni dei collegamenti ridisegnati nei paracadute per aumentarne la resistenza, e la rimozione del nastro isolante all’interno del veicolo spaziale che era risultato infiammabile. Hanno anche risolto problemi con le valvole in un sistema di controllo termico.

“Quei 3 grandi problemi che avevamo la scorsa estate sono stati risolti e siamo nel bel mezzo di alcuni lavori finali di certificazione sui paracadute e su alcune altre cose,” ha detto Stich.

La missione CFT, lanciata con un razzo United Launch Alliance Atlas 5, invierà gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams verso la ISS. Rimarranno sulla ISS per un massimo di 2 settimane prima di tornare sulla Terra. Un volo di successo aprirebbe la strada alla certificazione della NASA del veicolo spaziale per le missioni di rotazione dell’equipaggio, a partire da Starliner-1 all’inizio del 2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.