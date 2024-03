Bufera di neve nella Sierra Nevada, blackout e caos sulle strade | FOTO

MeteoWeb

Una potente bufera di neve che ha costretto alla chiusura di autostrade e stazioni sciistiche si è principalmente spostata attraverso la Sierra Nevada entro lunedì mattina ora locale, ma i meteorologi hanno avvertito che tanta altra neve è in arrivo per le montagne del Nord della California. Sezioni dell’Interstate 80 a Ovest e a Nord del Lago Tahoe sono ancora chiuse, senza stime di riapertura, secondo quanto ha riferito la California Highway Patrol. L’ufficio della CHP a South Lake Tahoe ha avvertito gli automobilisti che sono richieste catene da neve sulle strade attraverso le montagne, dove sono caduti più di 2 metri di neve durante il fine settimana. Le allerte per bufera di neve sono in gran parte cessate, ma rimangono probabili temporali sparsi e altri 60 cm di neve a quote più elevate, ha spiegato la sede del National Weather Service di Sacramento: “Sconsigliamo VIVAMENTE i viaggi in montagna!“, ha avvertito.

La tempesta durata diversi giorni ha causato code e chiusure del traffico sulla I-80 e su molte altre strade, ha determinato la chiusura delle stazioni sciistiche per 2 giorni e ha lasciato migliaia di case e attività commerciali senza energia elettrica. Entro domenica sera, Pacific Gas & Electric aveva ripristinato l’elettricità a tutti tranne circa 4.400 clienti del Nord della California, mentre NV Energy aveva ridotto i suoi blackout a circa 1.000 case e attività commerciali al confine statale nel Nevada.

Palisades Tahoe, la più grande località turistica alla fine settentrionale del lago, è stata tra le numerose montagne sciistiche che hanno chiuso la maggior parte o tutti gli impianti di risalita per il 2° giorno consecutivo domenica a causa della neve, del vento e della scarsa visibilità. Palisades ha segnalato un totale di neve di 180 cm in 3 giorni.

Nella Sierra Nevada orientale, l’area sciistica di Mammoth Mountain è rimasta chiusa domenica poiché venti fino a 113 km/h rendevano troppo difficile il controllo delle masse di neve per le valanghe. Sono caduti più di 90 cm di neve in 3 giorni, e ne è attesa altra.

Il meteorologo del NWS William Churchill ha definito la tempesta una “bufera di neve estrema” per la Sierra Nevada, ma ha detto di non aspettarsi che fossero battuti record. La tempesta ha iniziato a insistere sulla regione giovedì. Una seconda tempesta più debole è prevista con ulteriori piogge e neve tra oggi e mercoledì, hanno spiegato i meteorologi.

