“Buonanotte Odysseus”: il lander va in letargo sulla Luna, ma potrebbe sorprenderci

Odysseus si è addormentato sulla Luna, ma potrebbe risvegliarsi. La società Intuitive Machines ha spento il suo veicolo spaziale robotico ieri, in anticipo rispetto all’inizio della lunga e fredda notte lunare. Lo scorso 22 febbraio, il lander alimentato a energia solare è diventato il primo veicolo spaziale privato ad atterrare delicatamente sulla Luna e il primo veicolo statunitense a farlo dall’Apollo 17 nel 1972.

Tuttavia, questa interruzione potrebbe finire per essere solo un “riposino” per il lander, che il team della missione chiama affettuosamente “Odie”. “Penso che quello che faremo è addormentare Odie per la fredda notte della Luna e vedere se possiamo svegliarlo tra circa 3 settimane,” ha affermato Steve Altemus, co-fondatore e CEO di Intuitive Machines, durante una conferenza stampa.

L’azienda ha ribadito tale speranza in un post su X, che ha anche condiviso un nuovo selfie del lander. “Buonanotte, Odie. Speriamo di sentirti di nuovo,” si legge.

Il travagliato viaggio di Odysseus verso la Luna

Odysseus è stato lanciato il 15 febbraio con un razzo Falcon 9 di SpaceX, diretto verso la Luna. Il veicolo spaziale alto 4,3 metri ha raggiunto l’orbita lunare il 21 febbraio e ha toccato terra il giorno successivo nei pressi di Malapert A, un cratere a circa 300 km dal Polo Sud. L’atterraggio è stato un successo, ma non è stato facile.

Solo poche ore prima dell’allunaggio, il team di missione ha scoperto che i telemetri laser di Odysseus, che dovevano fornire al lander le letture sull’altitudine e sulla velocità orizzontale durante la discesa, non funzionavano. Così, hanno ideato un modo alternativo, mettendo in servizio uno strumento LIDAR (rilevamento e misurazione della luce) sperimentale che la NASA aveva messo a bordo del lander.

Questa dimostrazione tecnologica è una dei 6 payload che l’agenzia ha inserito nel lander tramite un contratto da 118 milioni di dollari assegnato dal suo programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Il CLPS sta sfruttando le capacità emergenti dei lander privati americani per inviare attrezzature scientifiche della NASA sulla luna. L’obiettivo principale è fornire informazioni utili per il programma Artemis dell’agenzia, che mira a stabilire una base vicino al Polo Sud lunare entro la fine degli anni 2020.

I payload

Odysseus ha trasportato anche 6 payload privati in questa missione inaugurale, che Intuitive Machines chiama IM-1. Tra questi c’era un campione del materiale isolante “Omni-Heat Infinity” di Columbia Sportswear, che ha subito un test nello Spazio profondo durante il volo, e un archivio che conserverà sulla Luna un ampio campione della conoscenza accumulata dell’umanità, compresi i segreti dietro le illusioni più famose di David Copperfield.

Un altro payload privato era EagleCam, un sistema di telecamere costruito da studenti dell’Università Aeronautica di Embry-Riddle. EagleCam doveva essere dispiegato da Odysseus durante la discesa del 22 febbraio per scattare foto dal livello del suolo. Tuttavia, il team della missione ha deciso di mantenere EagleCam a bordo durante l’atterraggio a causa dei problemi di navigazione. EagleCam è stato infine dispiegato mercoledì scorso, ma non è riuscito a inviare immagini prima che Odysseus si spegnesse.

I problemi di navigazione hanno contribuito anche all’atterraggio relativamente duro di Odysseus. Il lander è arrivato un po’ più veloce del previsto il 22 febbraio. Ha colpito il terreno lunare in pendenza, rompendo 1 o 2 delle sue 6 “gambe”, rovesciandosi su un lato.

Questo orientamento ha reso più difficile per il team della missione comunicare con Odysseus e più difficile per il lander raccogliere la luce solare necessaria per continuare a operare nell’ambiente lunare duro. Tuttavia, è riuscito a raggiungere il suo obiettivo di longevità: Intuitive Machines aveva precedentemente stimato che la missione di superficie di Odysseus sarebbe durata circa una settimana.

Le possibilità di risveglio

Nonostante i problemi sopra citati, sia Intuitive Machines che la NASA considerano l’atterraggio lunare di Odysseus un successo, che fa ben sperare per il futuro dell’esplorazione lunare. Ad esempio, l’agenzia spaziale ha ottenuto dati da tutti e 5 i suoi strumenti attivi. Il 5° è un array di riflettori laser, uno strumento passivo progettato per aiutare altri veicoli spaziali lunari a navigare.

“La conclusione è che ogni payload ha raggiunto un certo livello del suo obiettivo, e siamo molto entusiasti,” ha affermato Sue Lederer, project scientist CLPS presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. Lederer ha anche espresso ottimismo sulle possibilità di risveglio del lander dal suo lungo sonno lunare, anche se non è stato progettato per farlo. “È un tipo tosto,” ha detto. “Quindi, ho fiducia in Odie in questo momento. È stato incredibile“.

Tra l’altro, c’è un precedente di risveglio sorprendente: il veicolo spaziale SLIM del Giappone, che ha effettuato il primo atterraggio lunare di successo del Paese, si è svegliato dal suo letargo lunare solo pochi giorni fa.

