Calabria nel mirino del maltempo: mareggiate e vento forte, grandinata imbianca Lamezia Terme

La perturbazione atlantica che ha provocato forte maltempo si è spostata verso i Balcani, ma ha lasciato dietro di sé forte instabilità. Oggi e domani, al Centro/Sud, persiste il rischio di rovesci e temporali sparsi, mentre al Nord il tempo sarà stabile e poco nuvoloso. La Calabria sta registrando in queste ore una fase di maltempo, caratterizzata da pioggia e grandine, che hanno colpito la fascia centrale della regione, in particolare durante la notte. Registrate anche mareggiate e forti raffiche di vento. Nella zona di Lamezia Terme la grandine ha coperto le strade, causando disagi alla viabilità.

