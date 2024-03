Allerta Meteo, forte maltempo al Sud: piogge e temporali anche oggi e domani

MeteoWeb

La coda del ciclone Monica continua ad alimentare maltempo al Sud Italia, con piogge e temporali sparsi che stanno colpendo in queste ore la Puglia, la Basilicata, la Campania e in modo particolare Calabria e Sicilia. I fenomeni più intensi sono proprio quelli dell’estremo Sud, dove il basso Tirreno sta sfornando sin dalla scorsa notte nubi cariche di energia con fulmini, saette, forti tuoni e pioggia abbondante. Numerose anche le grandinate che stanno interessando buona parte del territorio calabrese e siciliano.

Le temperature sono in netto calo: con appena +8°C a Cosenza e +13°C a Messina, in pieno giorno, quella di oggi è una delle giornate più fredde di tutta la stagione invernale per Calabria e Sicilia. E’ un dato che testimonia quanto in realtà non abbia mai fatto freddo durante quest’inverno.

Il maltempo continuerà anche nelle prossime ore, non solo nella giornata odierna ma anche domani, mercoledì 13 marzo, seppur in attenuazione (ma attenzione ai primi temporali pomeridiani della stagione sull’Appennino meridionale). Ampie schiarite, clima mite e temperature in forte aumento invece al Centro/Nord.

