Previsioni Meteo, breve pausa del maltempo: timido anticiclone, ma dal 19 marzo cambia tutto

Mentre al Sud continua ad imperversare il maltempo per il transito della coda del ciclone Monica, al Centro/Nord è già tornato a splendere il sole e le temperature sono in forte aumento: oggi Milano ha raggiunto addirittura i +21°C, mentre Verona, Trento, Ferrara, Cremona, Piacenza, Lodi e Rovereto sono arrivate a +20°C, Torino, Bologna, Parma e Bolzano a +19°C.

Nei prossimi giorni avremo una tregua del maltempo che ha caratterizzato le ultime settimane: tornerà un timido Anticiclone che garantirà un periodo di bel tempo generalizzato, seppur con nebbie, foschie e nubi basse nei bassi strati dell’atmosfera, in modo particolare nelle Regioni tirreniche. Il tempo migliorerà gradualmente anche al Sud, da domani, ma le temperature – pur tornando su valori tiepidi – non saliranno quanto al Centro/Nord, dove in questo periodo dell’anno è normale che il clima sia più mite rispetto al Sud in modo particolare nelle zone interne e lontane dal mare.

L’instabilità, tuttavia, rimarrà in agguato. Già nel weekend potremmo avere qualche evento temporalesco pomeridiano lungo l’Appennino, poi il maltempo tornerà in modo più stabile a partire dal 19 marzo, dapprima nelle Regioni Adriatiche del Centro/Sud, poi di nuovo al Nord con un’altra grande perturbazione atlantica intorno al 20-21 marzo, preceduta da un grande richiamo caldo pre-frontale. Nell’anno senza inverno, non ci saranno neanche “colpi di coda” di un freddo che in questa stagione non s’è mai visto. E adesso siamo già in primavera.

