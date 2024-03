Febbraio riscrive la storia climatica: caldo estremo in Europa, anomalie da fondoscala | DATI

MeteoWeb

“Stime preliminari mostrano che gran parte dell’Europa (ad eccezione del Nord) ha avuto una temperatura media di febbraio di almeno 2°C più alta del normale. In alcune zone dell’Europa centrale e sudorientale, si registrano deviazioni ancora maggiori dalla norma, fino 4-6°C. Pertanto, febbraio 2024 è stato probabilmente il mese di febbraio più caldo o uno dei più caldi mai registrati in quest’area”. È quanto sostiene l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), commentando i dati di un febbraio record per quanto riguarda le temperature. Terribile la mappa in alto che mostra una sfumatura tendente al nero, ad indicare valori da fondoscala nelle anomalie, in un’ampia area dell’Europa centro-orientale: in questa mappa, elaborata dal meteorologo Scott Duncan sulla base dei dati ERA-5, si raggiungono anche i 7°C di anomalia.

Qui non si parla di record mensile ma in presenza di tali abnormi anomalie, sarà un record di caldo mai registrato prima per qualsiasi mese. Se si pensa, poi, che ciò sia avvenuto nel mese di febbraio, che avrebbe dovuto essere il più freddo, la cosa assume ancora più valore.

Per il meteorologo Scott Duncan, “alcuni luoghi in Europa non si sono limitati a registrare il febbraio più caldo mai registrato, ma hanno continuato a battere i livelli di temperatura più alti di marzo”. “Infatti, ovunque nell’ombra rosso scuro, è stato superato il record di febbraio più caldo, per lo più con ampio margine”, evidenzia.

“L’inverno 2023-24 è stato di 2-3°C più caldo del normale nell’Europa sudorientale e potrebbe anche essere record, almeno in alcune zone”, afferma l’OMM. “Secondo il Deutscher Wetterdienst, che funge da centro regionale di monitoraggio climatico dell’OMM per l’Europa, c’è stato un netto contrasto tra il freddo del Nord Europa e le latitudini medie e subtropicali molto più calde”.

“Alla fine di febbraio 2024 si è verificata una significativa ondata di caldo nell’Europa centro-orientale e nell’Europa sudorientale. Le temperature massime hanno raggiunto i +20°C e oltre in alcune località, ossia più di 10°C sopra la media di febbraio. Il 27 febbraio le temperature massime giornaliere erano di +15-20°C in un’area compresa tra la Polonia sudorientale e i Balcani settentrionali. Questo valore era di almeno 12°C superiore alla norma del periodo 1991-2020 e quindi molto elevato per la fine dell’inverno. Il 24 febbraio le massime giornaliere hanno superato i +20°C nel sud della Romania e nel nord della Bulgaria, con deviazioni di oltre 14°C sopra la norma. La stazione di Lviv nell’Ucraina occidentale, con dati risalenti al 1824, ha registrato un nuovo record di febbraio con +17,8°C”, rende noto l’OMM.

Temperature minime elevate

“Anche le temperature minime notturne sono state elevate per la fine dell’inverno. Ampie parti di quest’area hanno registrato temperature minime di +5-10°C, talvolta anche superiori a +10°C. Il gelo, che è comune a fine febbraio anche nel clima “moderno” del periodo 1991-2020, si è distinto per la sua assenza”, evidenza l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Ma scendiamo più nel dettaglio, analizzando alcune delle anomalie più eccezionali che sono state registrate in alcuni Paesi dell’Europa a febbraio 2024.

Austria

Duncan spiega che “l’Austria vanta oltre 250 anni di registrazioni di temperatura e nulla è paragonabile a questo. Neanche lontanamente”. “Mai in 257 anni di storia delle misurazioni, un mese è stato così al di sopra della media a lungo termine“, afferma il climatologo Alexander Orlik di GeoSphere Austria. “Il mese di febbraio 2024 è stato di 5,5°C sopra la media del periodo climatico dal 1991 al 2020 nelle pianure austriache e di 5,0°C in montagna”, ha aggiunto.

Rispetto al periodo climatico 1961-1990, febbraio è stato di 6,4°C sopra la media in pianura e di 5,9°C sopra la media in montagna.

“Febbraio 2024 è stato così mite che sarebbe al 16° posto anche nella lista dei mesi di marzo più caldi in 257 anni di storia delle misurazioni”, evidenzia Orlik. A questo proposito, Scott Duncan fa notare che “Wiener Neustadt, nell’Austria orientale, è stata così calda che la temperatura di febbraio 2024 ha superato il record di marzo più caldo (dati dal 1949)”.

Polonia

Scott Duncan afferma che in Polonia “le anomalie della temperatura sono andate da +3,5°C a +7,5°C più alte della media, stabilendo il nuovo febbraio più caldo mai registrato”. Nel sud e nel sud-est del Paese, l’anomalia della temperatura ha superato i 7°C!

Ungheria

“Nel febbraio 2024, l’Ungheria ha registrato una temperatura media nazionale di 7,0°C superiore a quella del periodo 1991-2020. Polverizzando il precedente record di febbraio più caldo”, afferma Duncan. “Questo sarebbe considerato il 7° marzo più caldo per l’Ungheria se queste temperature cadessero a marzo”, evidenzia il meteorologo.

“La temperatura media nazionale di febbraio 2024 è stata di +8,2°C, ovvero 7,0°C al di sopra della media del periodo 1991-2020. Dal 1901 non si verificava in nessun mese un’anomalia positiva così ampia. Ciò ha reso il febbraio 2024 il più mite in termini di media nazionale dall’inizio del secolo, 2,4°C in più rispetto al febbraio 1966”, secondo HungaroMet Nonprofit Zrt. “Questo valore è così alto che sarebbe considerato il settimo più alto tra i mesi di marzo. Inoltre, il febbraio di quest’anno ha portato una temperatura più alta nella media nazionale rispetto a tredici aprile (dal 1901). La temperatura media mensile in pianura è stata per lo più compresa tra +7°C e +9°C, e anche sulle montagne più alte la temperatura media del mese è stata ben al di sopra dello zero”.

Repubblica Ceca

Anche la Repubblica Ceca stabilisce un “nuovo record nazionale per il febbraio più caldo, battendo il precedente record di +2,0°C”, evidenzia Scott Duncan. Con una media preliminare di +5,7°C, la temperatura è stata di 6,1°C superiore alla media e di 2,0°C più calda del vecchio record del 1966. Durante tutto il mese, la temperatura è stata notevolmente al di sopra del valore normale. In dieci giorni (prevalentemente la prima metà del mese), si è registrato uno scostamento della temperatura media dalla norma addirittura superiore a +7°C.

Il febbraio 2024 è stato ancora più caldo della maggior parte dei mesi di marzo in Repubblica Ceca: secondo la temperatura media, sarebbe incluso come il 5° marzo più caldo nel Paese.

Germania

Anche la Germania ha stabilito il nuovo record per il febbraio più caldo mai registrato (dati risalenti al 1881). Il febbraio 2024 è stato così caldo in Germania che si classificherebbe come l’8° marzo più caldo mai registrato da quando sono iniziate le registrazioni nel 1881.

February 2024 was so warm in Germany that it would rank as the 8th warmest March on record since records began in 1881. Just plain ridiculous. pic.twitter.com/kPRlVLvoOf — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 28, 2024

Svizzera

Anche la Svizzera si unisce al gruppo di Paesi europei con un nuovo record per il febbraio più caldo mai registrato. “Il febbraio 2024 in Svizzera è stato eccezionale con un’anomalia della temperatura di +4,7°C sopra la norma. Alcune stazioni come St. Gallen non sono mai scese sotto lo zero, il che non ha precedenti”, evidenzia il climatologo Maximiliano Herrera.

Record anche in Inghilterra e Galles

Anche Inghilterra e Galles hanno avuto i loro mesi di febbraio più caldi mai registrati. Non si tratta di record così impressionanti come quelli dell’Europa centrale, ma rappresentano comunque nuovi primati.

​ I fattori che hanno contribuito al caldo anomalo

“I sistemi di bassa pressione che si spostano dal Nord Atlantico verso l’Europa hanno avuto un ruolo” in questo caldo anomalo, spiega l’OMM. “Alcuni di loro avevano una traiettoria sopra il Nord Europa, altri più a sud fino al Mediterraneo. Quest’ultimo è stato anche il caso del sistema di bassa pressione “Dorothea”, che il 27 febbraio 2024 si trovava sul Mediterraneo occidentale. A est di Dorothea, l’aria calda subtropicale dal Nord Africa è stata portata verso l’Europa sudorientale e centro-orientale, dove sono state misurate le alte temperature. In combinazione con altri fattori (il riscaldamento globale e soprattutto il riscaldamento della superficie marina del Mediterraneo) ciò può causare temperature estremamente elevate della durata di diversi giorni”, afferma l’OMM.

