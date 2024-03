Il cambiamento climatico ha reso le ondate di caldo più lente e durature: lo studio

MeteoWeb

Un nuovo studio afferma che il cambiamento climatico sta facendo sì che le grandi ondate di caldo si diffondano più lentamente in tutto il mondo e stiano danneggiando più persone per un periodo più lungo con temperature più elevate su aree più vaste. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, calcola che dal 1979 le ondate di caldo globale si stanno muovendo il 20% più lentamente – il che significa che più persone subiscono il caldo più a lungo – e si verificano il 67% più spesso. Lo studio rileva che le temperature durante le ondate di calde sono più alte di quanto lo fossero 40 anni fa e l’area sotto una cupola di calore è più grande. Un tempo, le ondate di caldo duravano otto giorni; ora in media si allungano fino a 12 giorni.

Studi precedenti hanno già dimostrato che le ondate di calore stanno peggiorando, ma questo studio è più completo e si concentra non solo sulla temperatura e sull’area, ma anche su quanto dura il caldo eccessivo e su come viaggia attraverso i continenti, hanno affermato gli scienziati del clima Wei Zhang della Utah State University e Gabriel Lau dell’Università di Princeton, coautori dello studio.

Dal 1979 al 1983, le ondate di caldo globale duravano in media otto giorni, ma dal 2016 al 2020 sarebbero arrivate fino a 12 giorni, afferma lo studio. L’Eurasia è stata particolarmente colpita dalle ondate di caldo più durature. Secondo lo studio, le ondate di calore hanno rallentato in velocità soprattutto in Africa, mentre Nord America e Australia hanno registrato i maggiori aumenti in termini di magnitudo complessiva, che misura la temperatura e l’area.

“Quelle ondate di calore viaggiano più lentamente, quindi ciò significa sostanzialmente che c’è un’ondata di caldo lì e quelle ondate di caldo potrebbero rimanere più a lungo nella regione“, ha detto Zhang. “E gli impatti negativi sulla nostra società umana sarebbero enormi e in aumento nel corso degli anni”. “Questo studio invia un chiaro avvertimento sul fatto che il cambiamento climatico rende le ondate di calore ancora più pericolose in più di un modo“, ha affermato Michael Wehner, scienziato del clima del Lawrence Berkeley National Lab, che non ha preso parte alla ricerca.

Analizzato anche il ruolo dei pattern meteorologici

Il team ha condotto simulazioni al computer secondo cui questo cambiamento è dovuto alle emissioni che intrappolano il calore derivanti dalla combustione di carbone, petrolio e gas naturale. Lo studio ha individuato le impronte del cambiamento climatico simulando un mondo senza emissioni di gas serra e concludendo che non potrebbe produrre il peggioramento delle ondate di calore osservate negli ultimi 45 anni. Lo studio esamina anche i cambiamenti nei pattern meteorologici che propagano le ondate di calore. Le onde atmosferiche che spostano i sistemi meteorologici, come la corrente a getto, si stanno indebolendo, quindi non stanno spostando le ondate di calore così rapidamente, ha detto Zhang.

Diversi scienziati esterni hanno elogiato il quadro generale con cui Zhang e colleghi hanno esaminato le ondate di calore, mostrando l’interazione con i pattern meteorologici e il loro movimento globale e soprattutto il modo in cui stanno rallentando. Ciò mostra “come le ondate di caldo si evolvono in tre dimensioni e si muovono a livello regionale e attraverso i continenti piuttosto che guardare le temperature nei singoli luoghi”, ha affermato Kathy Jacobs, scienziata del clima dell’Università dell’Arizona che non ha preso parte allo studio. “Una delle conseguenze più dirette del riscaldamento globale è l’aumento delle ondate di calore”, ha affermato la scienziata del Woodwell Climate Research Center Jennifer Francis, che non ha preso parte allo studio. “Questi risultati pongono un grande punto esclamativo su questo fatto”.

