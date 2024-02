Dalle congiunzioni all’Equinozio di Primavera: il cielo del mese di marzo

MeteoWeb

Marzo è il terzo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il primo mese della primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva.

Partendo dalla nostra stella, il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, poi entra nella costellazione dei Pesci.

La durata del giorno aumenta di circa 80 minuti dall’inizio del mese.

Domenica 31 marzo 2024 torna l’Ora Legale, in vigore fino al 27 ottobre, data del ripristino dell’Ora Solare.

Scocca il 20 marzo, alle 04:06 ora italiana, l’Equinozio di Primavera.

La Luna è in fase di Ultimo Quarto il 3, Novilunio il 10, Primo Quarto il 17, Plenilunio il 23. Il nostro satellite raggiunge il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita il 10 (perigeo, 356.893 km di distanza), il punto opposto il 23 (apogeo, 406.291 km).

Per quanto riguarda l’osservazione dei pianeti, Mercurio è molto difficile da scorgere, basso sull’orizzonte. Venere si può ammirare prima dell’alba, nell’orizzonte orientale. Marte si può scorgere poco prima dell’alba, nell’orizzonte orientale. Giove è visibile ad occhio nudo per tutta la notte. Saturno si può ammirare solo alla fine del mese, al mattino, molto basso sull’orizzonte orientale. Urano si può ammirare, per mezzo di telescopio, in direzione Ovest, sull’orizzonte occidentale Nettuno è visibile solo ad inizio mese, la sera, vicino all’orizzonte occidentale, con l’ausilio di un telescopio.

Congiunzioni: Luna-Marte-Venere, prima dell’alba dell’8 marzo; Luna-Giove-Pleiadi il 14; Luna-Pleiadi il 15; Venere-Saturno prima dell’alba del 22.

Per quanto riguarda le costellazioni, l’Orsa Maggiore domina come sempre il cielo settentrionale. A Nord-Ovest troviamo Cassiopea, e, tra questa e il Toro, la costellazione del Perseo.

Nelle prime ore della notte a est troviamo il Leone e la Vergine, poi il Cancro tra Gemelli e Leone. Brilla Orione e le tre stelle della cintura. Nella medesima area troviamo il Toro e i Gemelli.

