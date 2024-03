Clima, i dati di Febbraio e dell’Inverno 2023-2024 in Italia: stravolti tutti i record storici, mai così caldo da 2 secoli

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha appena pubblicato i dati relativi alle anomalie climatiche di Febbraio 2024 in Italia. I dati sono molto importanti: è stato un mese caldissimo, anche se l’Italia è stata ai margini della grande anomalia di caldo dell’Europa dove nei Paesi Mittel-Europei il mese s’è concluso con anomalie termiche mensili di addirittura +7°C. Nel nostro Paese gli scarti dalla norma sono stati molto più contenuti, ma comunque notevoli: l’anomalia nazionale è stata di +2,99°C, segnando il record del mese di Febbraio più caldo di sempre.

Importanti gli scarti tra le varie aree geografiche del Paese: ha fatto decisamente più caldo al Nord, dove l’anomalia è stata di +3,64°C. Al Centro, invece, l’anomalia è stata di +2,85°C mentre al Sud di +2,56°C. Una differenza importante, in quanto al Nord l’anomalia mensile è stata superiore di un grado centigrado rispetto al Sud. Sia al Nord che al Centro, è stato il Febbraio più caldo di sempre mentre al Sud resiste il record del 2016 quando – otto anni fa – fece più caldo di oggi con un’anomalia regionale mensile di +2,80°C.

Con il mese di Febbraio si conclude anche il trimestre meteorologico invernale 2023-2024. I dati certificano un inverno caldissimo: su MeteoWeb abbiamo ampiamente parlato di “anno senza inverno” e infatti l’anomalia trimestrale in Italia è stata di +2,16°C, segnando così il trimestre invernale più caldo della storia. Anche in questo caso ha fatto più caldo al Nord che al Sud, con un’anomalia di +2,41°C per il trimestre invernale nel Nord Italia; di +2,25°C nel Centro Italia; di +1,99°C nel Sud Italia. In tutti e tre i casi, si tratta del record storico assoluto: mai c’era stato un inverno così caldo nel nostro Paese, in tutte e tre le macroaree regionali.

Clima, tutte le anomalie mensili dell’inverno 2023-2024

Dicembre 2023 +1,87°C

Gennaio 2024 +1,62°C

Febbraio 2024 +2,99°C

