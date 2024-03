Clima, questa estate più probabilità di un evento La Niña: le ultime previsioni

MeteoWeb

Nel corso del mese di febbraio 2024, le anomalie della temperatura superficiale del mare (SST) hanno continuato a indebolirsi nella maggior parte dell’Oceano Pacifico equatoriale. Nell’ultima settimana, SST inferiori alla media sono emerse in una piccola regione dell’Oceano Pacifico equatoriale orientale. Lo afferma il Climate Prediction Center (CPC) del National Weather Service (NWS) degli Stati Uniti in una previsione mensile sul fenomeno climatico El Niño e sulla possibile transizione verso La Niña.

Gli indici settimanali Niño si sono indeboliti ma sono rimasti positivi, con l’ultimo valore di Niño-3.4 pari a 1,4°C. Le anomalie della temperatura media della sottosuperficie dell’area erano leggermente negative, il che riflette le conseguenze di un’onda Kelvin in risalita e di temperature inferiori alla media associate attraverso l’Oceano Pacifico equatoriale. I venti dei bassi livelli erano vicini alla media sulla maggior parte del Pacifico equatoriale, mentre le anomalie dei venti dei livelli superiori erano orientali sul Pacifico centro-orientale. La convezione è stata potenziata vicino alla linea del cambio di data ed è stata soppressa vicino all’Indonesia. Nel complesso, il sistema accoppiato oceano-atmosfera riflette un indebolimento di El Niño, spiega il CPC.

Il pennacchio IRI più recente indica una transizione verso ENSO-neutrale durante la primavera del 2024, con La Niña che potrebbe svilupparsi durante l’estate 2024. “Anche se le previsioni effettuate durante la stagione primaverile tendono ad essere meno affidabili, esiste una tendenza storica per La Niña di seguire i forti eventi di El Niño. In sintesi, una transizione da El Niño a ENSO neutrale è probabile entro aprile-giugno 2024 (83% di probabilità), con le probabilità che La Niña si sviluppi entro giugno-agosto 2024 (62% di probabilità”, afferma il CPC.

La scorsa settimana, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) aveva affermato che l’attuale andamento meteorologico di El Niño continuerà ad alimentare temperature superiori alla media in tutto il mondo. El Niño nel dicembre scorso ha raggiunto il picco, e diventerà uno dei cinque più forti della storia.

Gli effetti di El Niño

El Niño dello scorso anno – che ha seguito tre anni di La Niña – ha visto un clima caldo e secco in Asia e piogge più intense in alcune parti delle Americhe, che hanno incrementato le prospettive di produzione agricola in Argentina e nelle pianure meridionali degli Stati Uniti. L’India – il più grande fornitore di riso al mondo – ha limitato le esportazioni del prodotto di base a causa di un monsone scarso, mentre la produzione di grano dell’Australia (secondo esportatore mondiale) ha subito un duro colpo. Le piantagioni di olio di palma e le coltivazioni di riso nel Sud-Est asiatico hanno ricevuto piogge inferiori al normale.

