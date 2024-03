Un successo colossale e non un fallimento: ecco com’è andato (davvero) il terzo lancio del razzo Starship di SpaceX

MeteoWeb

È stato tutto fuorché un fallimento: il terzo lancio di Starship, avvenuto ieri, 14 marzo, è stato in realtà (a dispetto dei vari titoli che campeggiano ovunque dal primo lancio e persino dai primissimi test) storico. Ha segnato il raggiungimento della velocità orbitale per la prima volta, dimostrando significativi progressi tecnologici. Il test ha raggiunto obiettivi cruciali nel percorso verso la riutilizzabilità e la qualificazione del veicolo per missioni future. È fondamentale e imprescindibile considerare il contesto di apprendimento e sviluppo iterativo di SpaceX, in cui i test forniscono dati preziosi per migliorare e progredire, rendendo quindi inappropriato, anzi, sbagliato e superficiale, etichettare il lancio come un fallimento. Ma vediamo com’è andata ieri, cosa è successo in dettaglio.

Starship, storico terzo lancio

Il megarazzo Starship di SpaceX, il razzo più grande e potente del mondo, ha raggiunto la velocità orbitale per la prima volta ieri, 14 marzo 2024, in uno storico terzo volo di prova partito dal Sud del Texas. Centinaia di persone si sono riunite lungo le coste meridionali di South Padre Island e delle aree circostanti per assistere al terzo volo di prova del razzo più grande mai costruito. Circa 8 km a Sud dagli spettatori, il massiccio veicolo Starship di SpaceX è decollato alle 14:25 ora italiana.

Un’esplosione di applausi ha accompagnato l’accensione dei 33 motori Raptor del primo stadio di Starship, che hanno rapidamente avvolto quasi interamente il veicolo in una nuvola di polvere e fumo. Pochi secondi dopo, il razzo alto 122 metri, è emerso dalla nube, aumentando rapidamente la sua ascesa verso il cielo.

Il liftoff di Starship

“Questo volo è appena iniziato, ma siamo più lontani di quanto siamo mai stati prima“, ha affermato il portavoce di SpaceX, Dan Huot, subito dopo il decollo in una trasmissione in diretta. “Abbiamo portato Starship non solo nello Spazio, ma nella sua fase inerziale verso lo Spazio“.

“Starship ha raggiunto la velocità orbitale,” ha annunciato Elon Musk, fondatore di SpaceX, su X dopo il liftoff. “Congratulazioni al team SpaceX“. Tra l’altro, il lancio è avvenuto nel 22º anniversario della fondazione di SpaceX nel 2002.

Né il veicolo Starship né il suo booster Super Heavy sono sopravvissuti fino al previsto ammaraggio, ma i funzionari di SpaceX hanno dichiarato che il volo di prova ha raggiunto diversi dei suoi obiettivi chiave durante il volo.

Un banco di prova per il futuro

Il lancio di ieri (Integrated Flight Test-3, IFT-3), è stato il terzo volo di prova per Starship al completo. Il 1° e il 2° sono terminati entrambi in modo esplosivo lo scorso anno, con i veicoli che sono esplosi prima del completamento degli obiettivi di missione di ciascun volo. Tuttavia, i dati raccolti durante quei primi voli hanno aiutato gli ingegneri di SpaceX a preparare Starship per il successo futuro.

Gli miglioramenti apportati tra IFT-1 e IFT-2 lo scorso anno includevano l’implementazione di una tecnica di “hot staging”, in cui i motori del secondo stadio iniziano a funzionare prima che il booster del primo stadio di Starship, noto come Super Heavy, si separi completamente. La manovra di hot staging di IFT-2 è stata un successo, così come lo è stata ieri.

Starship, l'accensione dei motori Raptor durante la fase di hot staging

Alti in cielo, i 2 stadi di Starship si sono separati circa 2 minuti e 45 secondi dopo il decollo, mandando il secondo stadio alto 50 metri avanti nello Spazio mentre Super Heavy iniziava i preparativi per una manovra di rientro per riorientare la sua traiettoria. Quella manovra post-staging ha invertito la velocità di Super Heavy, e doveva essere seguita, alcuni minuti dopo, da una manovra di ammaraggio sopra il Golfo del Messico. Tuttavia, sembra che i motori di Super Heavy non si siano riaccesi come previsto, portando alla perdita del booster.

“Non ha acceso tutti i motori che ci aspettavamo e abbiamo perso il booster,” ha spiegato Huot. “Dovremo esaminare i dati per capire esattamente cosa è successo, ovviamente“.

Starship è progettato per essere completamente riutilizzabile e SpaceX prevede di far atterrare e rilanciare i suoi booster Super Heavy, come fa con i suoi razzi Falcon 9. In futuro, delle strutture sulla torre di lancio di Starship cattureranno il booster Super Heavy mentre rientra per l’atterraggio, ma il Super Heavy di IFT-3, secondo il programma, doveva andare a finire nel Golfo del Messico.

Il secondo stadio di Starship ha continuato a volare dopo la separazione, ma non ha tentato di entrare in un’orbita completa. Invece, il veicolo spaziale ha iniziato una fase di volo suborbitale mentre planava sopra la Terra, durante la quale SpaceX sperava di testare due dei sistemi di volo del veicolo per la qualificazione, la riaccensione dei motori Raptor di Starship e il trasferimento di carburante criogenico tra i serbatoi. Dopo queste dimostrazioni, il veicolo doveva concludere il suo volo nell’Oceano Indiano circa 65 minuti dopo il lancio, ma SpaceX ha perso i contatti durante il rientro.

Starship continua a volare dello Spazio

“Stiamo annunciando che abbiamo perso Ship 28,” ha detto Huot, riferendosi al numero del veicolo Starship, dopo un periodo prolungato senza telemetria o contatti con il veicolo. “Non abbiamo sentito Ship fino a questo punto, quindi il team ha deciso che è stata persa. Quindi, niente splashdown oggi“.

Progressi rapidi

Sono necessari progressi rapidi per Starship, che è parte della missione Artemis III della NASA, che mira a fare atterrare i primi umani sulla Luna dalla fine dell’era Apollo nei primi anni ’70. Artemis III è attualmente in programma per il 2026, dando così a Starship meno di 2 anni per soddisfare i requisiti di qualificazione del veicolo NASA per far atterrare gli astronauti sulla superficie lunare.

SpaceX ha anche altri piani che dipendono da Starship. L’azienda si affida alla capacità di payload senza pari di Starship per lanciare la prossima generazione dei suoi satelliti internet Starlink. Altri voli di Starship sono stati acquistati da enti privati, tra cui la missione Dear Moon del miliardario giapponese Yusaku Maezawa che porterà lui e altre 8 persone intorno al nostro vicino celeste.

Il successo di Starship ieri segnala probabilmente un aumento dei lanci dalla struttura di Boca Chica di SpaceX. Le attrezzature necessarie per costruire una seconda torre di lancio sul sito stanno arrivando per l’assemblaggio, e anche l’infrastruttura che supporta i lanci di Starship dal Kennedy Space Center della NASA in Florida è ben avviata.

Una cadenza di lancio più veloce accelererebbe la qualificazione di Starship da parte della NASA per trasportare gli astronauti, ma raggiungere la tempistica ambiziosa di Artemis III della NASA potrebbe comunque essere difficile. Tuttavia, SpaceX non è estranea a cadenze di lancio veloci. In funzione regolare da oltre un decennio, il razzo Falcon 9 dell’azienda ha battuto il proprio record annuale di lanci anno dopo anno ed è pronto a farlo anche nel 2024.

Starship è progettato per raggiungere maggiore riutilizzabilità. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha affermato che l’azienda mira alla fine a lanciare, far atterrare e rilanciare più veicoli Starship al giorno.

Com’è andato il terzo lancio di Starship?

Il terzo lancio di Starship è stato un successo nonostante il fatto che il veicolo non abbia completato tutti gli obiettivi previsti durante la missione. Ecco perché:

Raggiungimento della velocità orbitale – Starship è riuscito a raggiungere la velocità orbitale, un importante traguardo nell’ambito dei voli spaziali. Ciò dimostra la capacità del veicolo di superare la gravità terrestre e viaggiare nello spazio esterno;

– Starship è riuscito a raggiungere la velocità orbitale, un importante traguardo nell’ambito dei voli spaziali. Ciò dimostra la capacità del veicolo di superare la gravità terrestre e viaggiare nello spazio esterno; Test di importanti funzionalità – Anche se il veicolo non è stato in grado di completare tutte le fasi della missione previste, ha comunque testato con successo diverse funzionalità chiave, come la separazione tra i 2 stadi, il riavvio dei motori Raptor e il test di trasferimento di carburante tra i serbatoi. Queste dimostrazioni tecnologiche sono fondamentali per la qualificazione del veicolo per missioni future;

– Anche se il veicolo non è stato in grado di completare tutte le fasi della missione previste, ha comunque testato con successo diverse funzionalità chiave, come la separazione tra i 2 stadi, il riavvio dei motori Raptor e il test di trasferimento di carburante tra i serbatoi. Queste dimostrazioni tecnologiche sono fondamentali per la qualificazione del veicolo per missioni future; Apprendimento e progresso – Ogni volo di prova fornisce a SpaceX preziosi dati e esperienze da utilizzare per migliorare il design e le prestazioni di Starship. Anche se ci sono stati degli inconvenienti durante il volo, l’azienda può trarre insegnamenti da essi per affinare ulteriormente il veicolo e aumentare le probabilità di successo nei futuri lanci;

– Ogni volo di prova fornisce a SpaceX preziosi dati e esperienze da utilizzare per migliorare il design e le prestazioni di Starship. Anche se ci sono stati degli inconvenienti durante il volo, l’azienda può trarre insegnamenti da essi per affinare ulteriormente il veicolo e aumentare le probabilità di successo nei futuri lanci; Dimostrazione di resilienza – Il fatto che SpaceX continui a perseguire il suo obiettivo nonostante gli ostacoli incontrati durante i primi voli dimostra la determinazione e la resilienza dell’azienda nel perseguire la sua visione di esplorazione spaziale.

Pertanto, anche se il terzo lancio di Starship non è stato perfetto (e nessuno ha mai previsto che lo fosse) e ha incontrato delle difficoltà, è sbagliato considerarlo un fallimento. È senza dubbio più accurato vedere questo lancio come un enorme passo avanti nel processo di sviluppo e qualificazione di Starship per future missioni spaziali, rappresentando un fondamentale traguardo nella continua ricerca di innovazione e affidabilità nel settore aerospaziale.

