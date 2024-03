La cometa e il casale, spettacolo al tramonto | FOTO

MeteoWeb

Magica visione al tramonto della cometa 12P/Pons Brooks, ripresa il 21 marzo 2024 al Casale delle Pietrische (proprietà dell’Università Agraria Manziana). L’immagine a corredo dell’articolo è stata ottenuta da Marco D’angelo del Gruppo Astrofili Palidoro, che ha realizzato uno scatto singolo da 30 secondi a ISO-400 e focale 70mm (illuminazione con una torcia) per il Casale, mentre per il cielo ha utilizzato la stessa focale ma effettuando 10 scatti da 60 secondi ciascuno ad ISO-800. Tutto con Camera Canon 6D modificata ed astroinseguitore. Per ottenere l’eccezionale risultato è stata necessaria una complessa elaborazione da parte di Marco D’angelo e Giuseppe Conzo.

La “Cometa del Diavolo” 12P/Pons Brooks

La cometa 12P/Pons-Brooks, così denominata in onore dei suoi scopritori Jean-Louis Pons e William Robert Brooks, è un corpo celeste che completa un’orbita attorno al sole ogni 71 anni. Questo ciclo orbitale la rende simile alla famosa Cometa di Halley, offrendo un’opportunità rara per gli osservatori terrestri di studiarla da vicino.

La cometa ha catturato l’attenzione degli astronomi a causa di una serie di eruzioni che le hanno conferito un aspetto insolito, con alcune osservazioni che hanno suggerito una forma simile al Millennium Falcon, l’astronave iconica dei film “Star Wars”, o che ricordava le corna di un diavolo, e ciò ha portato al soprannome.

La cometa 12P/Pons-Brooks sarà visibile nel cielo notturno per il resto di marzo, offrendo agli osservatori nell’emisfero settentrionale un’opportunità privilegiata per osservarla.

