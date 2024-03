Le correnti atlantiche stanno rallentando davvero: rischi importanti per il clima globale

MeteoWeb

Mentre gli scienziati hanno osservato per decenni il riscaldamento degli oceani e hanno teorizzato che l’aumento delle temperature indebolisce le correnti globali, un nuovo studio condotto da un ricercatore dell’Università del Maryland documenta per la prima volta un rallentamento significativo di un sistema cruciale di correnti oceaniche che svolge un ruolo nella regolazione del clima della Terra. Pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Science, lo studio, guidato dallo scienziato dell’Earth System Science Interdisciplinary Center (ESSIC) Alexey Mishonov, ha esaminato decenni di dati sul Capovolgimento meridionale della circolazione atlantica (AMOC) trovati nell’Atlante Mondiale degli Oceani della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Mishonov e i coautori Dan Seidov e James Reagan della NOAA hanno scoperto che il flusso del sistema attuale è rimasto stabile e costante dal 1955 al 1994. Tuttavia, a metà degli anni ’90, la forza dell’AMOC ha cominciato a diminuire e la corrente ha cominciato a muoversi più lentamente, cosa che il gli scienziati attribuiscono al continuo riscaldamento della superficie dell’oceano e ai conseguenti cambiamenti nella salinità dei suoi strati superiori.

L’AMOC, che comprende la Corrente del Golfo, trasporta acqua calda verso latitudini più alte, rilasciando calore nell’atmosfera e portando acque fredde verso i tropici. Ciò forma un circuito continuo che ridistribuisce il calore attraverso l’oceano.

“Se l’AMOC rallenta, lo scambio di calore sarà ridotto, il che a sua volta influenzerà il clima, facendo sì che le aree calde diventino più calde e le aree fredde più fredde“, ha affermato Mishonov. Ciò potrebbe portare a cambiamenti climatici globali, all’innalzamento del livello del mare, all’impatto sugli ecosistemi marini e ad altri feedback climatici.

Nessuno scenario da “The Day After Tomorrow”

Una dinamica simile, ma altamente esagerata e romanzata, ha alimentato la trama del kolossal catastrofico del 2004 “The Day After Tomorrow”, in cui un flusso di acqua dolce proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai portava all’improvviso collasso delle correnti dell’Oceano Atlantico settentrionale, portando a effetti stravaganti come supertempeste globali e l’improvvisa comparsa di ghiacciai in gran parte dell’emisfero settentrionale.

“Naturalmente, la maggior parte degli scienziati del clima non condivide queste fantasie hollywoodiane, e nessuno all’interno delle comunità scientifiche crede che qualcosa di lontanamente simile possa accadere”, ha detto Mishonov riferendosi al film. “Tuttavia, la maggior parte crede che un sostanziale rallentamento dell’AMOC potrebbe comportare un cambiamento climatico significativo che non può essere previsto. Pertanto, un maggiore interesse per la funzionalità dell’AMOC è pienamente giustificato”.

Lo studio

Mishonov e coautori ritengono che la chiave per comprendere la traiettoria del clima oceanico sia identificare come il clima del Nord Atlantico risponde al riscaldamento superficiale in corso nell’arco di decenni. I ricercatori hanno utilizzato i dati dell’Atlante Mondiale degli Oceani relativi al periodo 1955-2017, nonché i dati di rianalisi climatica sullo stress decennale del vento e sui campi di altezza della superficie del mare provenienti dal progetto Simple Ocean Data Assimilation dell’UMD per determinare le impronte della circolazione del Nord Atlantico e delle dinamiche dell’AMOC.

Gli autori hanno scoperto che, sebbene l’intero Nord Atlantico si stia sistematicamente riscaldando, le traiettorie climatiche nelle sue diverse sottoregioni rivelano caratteristiche radicalmente diverse di variabilità decennale regionale, riflettendo diversi pattern climatici. Ad esempio, mentre la temperatura è gradualmente aumentata dal 1955 al 2017, è diminuita nell’Atlantico più settentrionale dal 1955 al 1994, per poi aumentare dal 1995 al 2017. Pattern simili sono visibili anche nella salinità e nella densità.

Questa variazione delle caratteristiche climatiche indica che la situazione attuale potrebbe non prevedere cosa potrebbe riservare il futuro, incluso se il rallentamento dell’AMOC persisterà, accelererà o diminuirà nel prossimo decennio. Tuttavia, lo studio suggerisce che gli scenari che comportano il rallentamento o il collasso dell’AMOC non possono essere ignorati. Successivamente, gli autori intendono esplorare altre regioni dell’oceano globale per cercare pattern simili nella variabilità della temperatura e della salinità a lungo termine.

