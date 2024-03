Covid, Pd e M5S vogliono disertare la Commissione d’inchiesta: “hanno il terrore che si sappia la verità”

MeteoWeb

Il senatore del Pd, Dario Franceschini, lancia un appello alle opposizioni: disertiamo tutti insieme la Commissione d’inchiesta sul Covid visto che la maggioranza vuole “usarla come un Tribunale politico“. La Commissione parlamentare sul Covid è stata istituita con una legge approvata alla Camera dal Centrodestra con 132 sì, 86 no e 1 astenuto, tra insulti e proteste della sinistra. Ma questa legge era prevista nel programma elettorale con cui la coalizione guidata da Giorgia Meloni si era presentata agli italiani e ha ottenuto la netta maggioranza alle elezioni politiche dell’autunno 2022: si tratta di un impegno mantenuto con gli elettori, che vogliono piena luce e chiarezza su tutte le anomalie gestionali della pandemia, in modo particolare le eccessive, anti scientifiche e illogiche restrizioni di lockdown e green pass adottate dal governo Conte-Speranza tra 2020 e 2021.

Per come è stata scritta la legge istitutiva e per come è andato il dibattito in Aula, secondo Franceschini la nuova Commissione d’inchiesta sarebbe “un precedente pericoloso“. Tutto “da evitare“. “Non ci faremo trascinare nel tribunale politico di un governo sui governi precedenti“, aggiunge il deputato di Azione, Elena Bonetti, che accoglie per prima l’appello del senatore Dem annunciando sui social l’intenzione del suo gruppo di disertare la Bicamerale che il centrodestra vorrebbe “usare come un manganello contro gli avversari politici“. “Non siederemo in una Commissione istituita con una legge che non a caso le impedisce di appurare le responsabilità anche di Regioni, comuni e ospedali” durante la pandemia, ma che “in compenso si arrogherà le competenze per valutare la bontà del metodo con cui la scienza ha validato i vaccini a livello europeo“, incalza Bonetti. Anche +Europa aderisce all’idea di Franceschini e con il segretario Riccardo Magi punta il dito contro la “caccia alle streghe in cui si riabiliteranno le tesi No-Vax” che Lega e Fratelli d’Italia “hanno cavalcato irresponsabilmente durante il Covid“. Più cauti il Pd e Avs. Da ‘fonti Dem’ si apprende che sulla questione si aprirà una discussione tra i gruppi anche se “la proposta di Franceschini ha molto senso“. Mentre un “valuteremo” arriva dalla capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella che parla della Commissione d’inchiesta in termini di “clava politica“. Il M5S, invece, per ora non commenta, forse anche perché, si ipotizza nel centrosinistra, in un momento in cui “ognuno punta a rafforzare ruoli e distinguo in vista delle Europee” non risulterebbero “troppo graditi i protagonismi dei singoli” peraltro “non concordati“. Nell’attesa, si ragiona su cosa comporterebbe la ‘diserzione di massa’. E’ già successo che qualche gruppo si sia opposto alla nascita di un organismo d’inchiesta, ma mai tutta l’opposizione insieme e questo, si sottolinea in vari ambienti parlamentari, “creerebbe un grande problema politico” anche per i presidenti di Camera e Senato. Toccherebbe a loro scegliere i componenti nel caso in cui i Capigruppo non li indicassero, ma un conto, si osserva, è “forzare la mano” con un singolo parlamentare, un conto è farlo con quasi tutti i gruppi di opposizione. E quindi, un ammutinamento così radicale, si spiega nel centrosinistra, porterebbe di fatto “a un non funzionamento della Commissione“. Voce fuori dal coro è quella di Italia Viva che, con Raffaella Paita, si chiede cosa abbiano “da temere Pd e M5S“, mentre invita “ad indagare sui soldati russi a Bergamo, sulle mascherine cinesi e sui danni provocati ai ragazzi dalla chiusura delle scuole“.

Dal centrodestra il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan replica: “Il solitamente pacato e istituzionale Dario Franceschini lancia l’idea di boicottare la commissione di inchiesta sul Covid, seguito entusiasticamente da tutta l’opposizione, sembra con la sola eccezione di Italia Viva. Questo terrore che si conosca la verità rende indispensabile, più che necessario lavorare con il massimo impegno per trovarla e scoprire cose che evidentemente loro sanno. Ricordiamo che la costituzione dedica un intero articolo, l’articolo 82, alle commissioni di inchiesta parlamentari“.

