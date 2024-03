Covid, “lockdown dannosi, nessuna prova sull’efficacia delle mascherine”: svelati i documenti della massima autorità sanitaria tedesca

MeteoWeb

Il Robert Koch Institute, la principale agenzia per la sanità pubblica della Germania, sapeva che i lockdown per il Covid potevano essere più dannosi del virus stesso già nel dicembre 2020 e ha affermato che l’obbligo delle mascherine non era supportato da prove. Documenti recentemente pubblicati dal Robert Koch Institute (RKI) mostrano che i suoi ricercatori hanno esplicitamente avvertito che la loro analisi mostrava che i lockdown in Africa mostravano “un previsto aumento della mortalità infantile”. “Le conseguenze dei lockdown sono in parte più gravi del virus stesso”, afferma il rapporto del dicembre 2020, mentre un altro documento datato ottobre 2020 suggerisce che non c’erano “prove” a sostegno del fatto che le mascherine FFP2 potessero prevenire la diffusione di Covid.

Ma questi risultati non sono mai stati resi pubblici, nonostante i ricercatori abbiano chiaramente sostenuto la comunicazione aperta della loro ricerca nei verbali delle riunioni. Il governo tedesco, invece, ha scelto di perseguire una legislazione sconsigliata dai suoi stessi ricercatori.

Queste rivelazioni arrivano dopo una battaglia legale durata due anni tra l’RKI e il magazine tedesco Multipolar, che alla fine ha vinto la causa in tribunale per la pubblicazione di documenti pesantemente censurati dall’agenzia sanitaria.

Da allora, Multipolar ha avviato un’altra azione legale nel tentativo di garantire il pieno accesso ai documenti non censurati, che potrebbero nascondere una serie di raccomandazioni politiche sul Covid che l’RKI e il governo tedesco hanno deciso di non condividere con il pubblico.

“Fare chiarezza”

La vicenda ora minaccia di innescare una ricaduta sul governo tedesco, con il vicepresidente del Bundestag Wolfgang Kubicki che dice ai media tedeschi: “i protocolli del team di crisi dell’RKI, alcuni dei quali sono stati ora rilasciati, sollevano notevoli dubbi sulla possibilità che le misure politiche per affrontare la pandemia di Covid siano state davvero prese su basi scientifiche“. Kubicki ha dichiarato alla Bild che “il vertice dell’RKI, tra tutti, ha seguito le linee guida politiche del rispettivo governo federale e quindi ha fornito la necessaria facciata scientifica per la politica Covid”.

Kubicki ha inoltre invitato il Ministro federale tedesco della Sanità, Karl Lauterbach, a “presentare al pubblico tutti i protocolli senza revisioni, al fine di creare completa trasparenza sulle discussioni interne e sulle basi delle decisioni”. “Se Karl Lauterbach non seguirà la mia richiesta, come parlamentare mi adopererò per convincerlo a fare questa rivelazione in modo che il chiarimento possa finalmente essere soddisfatto”.

Nel frattempo l’ex leader del partito tedesco dell’Unione Cristiano-Democratica, Armin Laschet, ha dichiarato che l’RKI deve rendere pubblici i suoi risultati. Parlando con l’emittente tedesca ZDF, il parlamentare ha detto: “dobbiamo rivelare tutto. Si può vedere quanto differenziate fossero le discussioni all’RKI allora e quanto poco di questa diversità di opinioni alla fine sia riuscita a trovare posto nella politica concreta”, ha continuato, ricordando come i dibattiti sulla politica Covid siano diventati “moralizzati”. “O sei per una misura o sei un negazionista del Covid. Ma c’era molto nel mezzo”, ha concluso.

Preoccupazioni per il vaccino AstraZeneca

Inoltre, il verbale di una riunione dell’RKI del gennaio 2021 esprimeva preoccupazione per la fattibilità del vaccino anti-Covid AstraZeneca, con i ricercatori che avvertivano che il suo utilizzo “dovrebbe essere discusso” perché il vaccino “non era così perfetto“. Lo stesso vaccino è stato successivamente interrotto e non più offerto come richiamo dopo che sono emerse segnalazioni di persone che sviluppavano coaguli di sangue in combinazione con bassi livelli di piastrine.

