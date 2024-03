Dengue: oltre 3 milioni di casi da inizio anno nelle Americhe, dichiarata l’epidemia a Porto Rico

MeteoWeb

Hanno superato quota 3 milioni i casi di Dengue registrati nella regione americana dall’inizio di quest’anno, riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’80% circa dei contagiati dal virus veicolato dalle zanzare si concentra in Brasile. “Il continente americano si avvia a registrare nel 2024 la peggiore epidemia di febbre Dengue della storia“, afferma l’OMS. Nel 2023 – ricorda l’OMS – la regione delle Americhe ha riportato il maggior numero di casi di Dengue da quando vengono conteggiati, con 4,5 milioni di contagiati, inclusi 7.665 casi gravi e 2.363 decessi.

Nel 2024, la regione registra un nuovo record: oltre 3 milioni di casi al 25 marzo. Nel rapporto pubblicato oggi, la Paho (Organizzazione panamericana della sanità) evidenzia che l’incidenza della malattia è aumentata del 249% rispetto allo scorso anno e del 354% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Casi di febbre dengue sono stati segnalati in 18 Paesi del continente, ma il Brasile, l’Argentina e il Paraguay sono di gran lunga i Paesi più colpiti. In Brasile, particolarmente, alla data del 27 marzo, i casi confermati sono 2.323.150 pari a un’incidenza di 1.144 casi per centomila abitanti. Almeno 830 le morti. In Paraguay, il numero di casi di Dengue registrati finora quest’anno è 23 volte superiore a quello registrato nello stesso periodo dell’anno scorso, passando dai circa 6.900 mila contagi del 2023 ai 160,900 del 2024. Nello stesso confronto, l’Argentina ha visto un balzo da 8.300 a 102.800 casi. Nei due Paesi sono stati registrati rispettivamente 43 e 69 decessi per la malattia.

La Paho, sta lavorando insieme ai Ministeri della Salute dei vari Paesi in due direzioni principali: il controllo delle zanzare e la prevenzione delle morti.

Dengue, Porto Rico dichiara l’epidemia

Il governo di Porto Rico ha dichiarato un’epidemia di Dengue. Secondo quanto riporta il New York Times, citando i dati forniti dal Dipartimento della Salute di Porto Rico, dall’inizio dell’anno al 10 marzo sono stati registrati 549 casi, tra cui 341 ricoveri ospedalieri e 29 casi gravi. I malati sono concentrati nelle città, tra cui San Juan, Bayamon, Guaynabo e Carolina.

La Dengue rappresenta una significativa minaccia per la salute pubblica in molte parti del mondo, in particolare nelle regioni con un’elevata popolazione di zanzare e un accesso limitato all’assistenza sanitaria. Secondo l’OMS il virus che causa la Dengue infetta ogni anno da 100 a 400 milioni di persone in tutto il pianeta. Tra il 2010 e il 2020, sono stati segnalati più di 30.000 casi di Dengue in quattro territori degli Stati Uniti, tra cui Porto Rico che ne ha registrato il maggior numero. Nel 2012 l’isola ha riportato 199 morti, l’ultima volta che il Commonwealth ha dichiarato un’epidemia di Dengue.

