Dispersi sul Monte Cacume: 2 giovani salvati nella notte

Nella serata di ieri, domenica 24 marzo, un ragazzo di 23 anni originario di Colleferro e uno di 21 di Roma sono stati salvati dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio dopo essersi smarriti sul Monte Cacume, tra le province di Latina e Roma. L’allarme è scattato poco prima delle 18, quando il CNSAS Lazio è stato contattato dal Numero Unico di Emergenza per il soccorso dei due dispersi, con le coordinate esatte e il loro numero di telefono prontamente forniti dal NUE.

Attivate immediatamente le squadre, il CNSAS ha verificato le coordinate e stabilito il contatto con i due, i quali hanno rassicurato sulle loro condizioni, confermando di trovarsi in buona salute e di aver smarrito il sentiero. Dopo un’attenta valutazione della situazione è stato definito il percorso ottimale per il recupero, che ha preso avvio dalla zona di Giuliano di Roma. Alle 21:31, i dispersi sono stati localizzati e raggiunti con successo, mentre il ritorno è avvenuto lungo il percorso precedentemente individuato, caratterizzato da tratti esposti su sentiero e, in parte, su impluvio. Data la natura impervia del terreno e le asperità presenti lungo il tragitto, è stato necessario mettere in atto un recupero in cordata per garantire la massima sicurezza durante l’operazione. Alle ore 23:49, i due dispersi sono stati riaccompagnati in sicurezza a Maenza.

Sul posto anche due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno collaborato alle operazioni di soccorso.

