Spettacolo cosmico, arriva l’eclissi lunare: cosa accadrà il 25 marzo e cosa vedremo in cielo

Un’eclissi lunare si verificherà lunedì 25 marzo 2024, quando la Terra si troverà tra il Sole e la Luna. Ciò significherà che l’ombra del nostro pianeta sarà proiettata sul nostro vicino lunare, causandone l’oscuramento. Dove sarà questo fenomeno? Perché sarà un’eclissi penombrale? La Luna diventerà rossa? Dove sarà la Luna durante l’eclissi? Di seguito tutto quello che c’è da sapere e tante curiosità.

Quando si verificherà l’eclissi lunare?

L’eclissi lunare penombrale si verificherà il 25 marzo 2024 (in Italia). Nel nostro Paese l’osservazione sarà piuttosto complicata. Oltre al fatto che l’evento sarà poco scenografico, il calo di luminosità sarà piuttosto lieve. Inoltre, avverrà quando la Luna sarà quasi al tramonto, al mattino presto: la Luna entrerà nella penombra alle 05:51 del 25 marzo e tramonterà poco dopo. Il massimo dell’eclissi si avrà alle 08:12 con la Luna sotto l’orizzonte, così pure l’uscita dalla penombra alle 10:32.

Dove sarà visibile l’eclissi lunare?

L’eclissi lunare potrà essere osservata in gran parte d’Europa, negli Stati Uniti, in Sud America e Canada, Regno Unito, gran parte dell’Africa, il Nord e l’Est dell’Asia, l’Australia occidentale, l’Artico e l’Antartide.

Cos’è esattamente un’eclissi penombrale?

Tutti gli oggetti, quando si trovano di fronte a una fonte luminosa, proiettano 2 tipi di ombra: una parte centrale oscura, chiamata ombra, e una parte più chiara e diffusa dell’ombra intorno al bordo, chiamata penombra. Ciò è lo stesso per la Terra quando è posizionata tra il Sole e la Luna.

Quando la Luna passa attraverso la penombra della Terra durante un’eclissi lunare, osserviamo un ombreggiamento parziale. Le eclissi penombrali possono essere un po’ difficili da vedere. Per noi qui sulla Terra, ciò appare come un leggero oscuramento della luminosità della Luna. Il satellite appare un po’ più fioco del solito.

Durante un’eclissi lunare totale, quando la Luna si sposta nell’umbra della Terra, i cambiamenti sono più drammatici poiché la Luna diventa rossa. A seconda di dove si trova la Luna nell’ombra della Terra, ciò determina l’intensità del colore rosso. Ad esempio, quando la Luna si trova nella parte più profonda dell’ombra della Terra, la Luna assume un aspetto rosso sangue, mentre sembra avere una leggera tinta rossa quando è in ombra parziale.

Cosa causa un’eclissi

Durante un’eclissi lunare, la Terra si sposta davanti al Sole, in modo che l’ombra della Terra cada sulla Luna. La Luna è visibile per noi tramite la luce solare riflessa, quindi durante un’eclissi lunare, questa luce solare viene bloccata dal riflesso dalla superficie della Luna.

Ci sono diverse fasi di un’eclissi lunare. Durante un’eclissi lunare totale, la Luna passa prima nella penombra della Terra (la parte esterna più diffusa dell’ombra della Terra). Dopo di che, si sposta nell’ombra più scura, prima di tornare nella penombra dall’altra parte e infine riemerge dall’oscurità.

Durante l’eclissi lunare del 25 marzo 2024, la Luna rimarrà nell’ombra penombrale e non si sposterà nell’ombra centrale.

Dove sarà la Luna?

L’eclissi penombrale avverrà quando la Luna sarà nella costellazione della Vergine. Apparirà quasi allineata con Spica, l’oggetto più luminoso nella costellazione, ma più verso Ovest.

La Luna diventerà rossa?

No, domani la Luna non diventerà rossa, poiché non si tratta di un’eclissi lunare totale. Al massimo, occhi ben allenati ed esperti potrebbero notare la Luna diventare leggermente più scura, ma l’effetto sarà incredibilmente lieve, e non affatto impressionante come durante un’eclissi lunare totale.

Perché le eclissi arrivano in coppia

Avrete probabilmente notato che ogni volta che c’è un’eclissi lunare, c’è un’eclissi solare poco dopo, o viceversa. Dopo l’eclissi lunare del 25 marzo 2024, ci sarà un’eclissi solare l’8 aprile 2024, che sarà un evento molto più rilevante. Il tutto è dovuto all’allineamento del Sole, della Terra e della Luna e al piano orbitale della Luna.

L’orbita della Luna è inclinata di circa 5 gradi rispetto all’orbita della Terra intorno al Sole. Ciò significa che la Luna di solito passa sopra o sotto il piano dell’orbita della Terra. Tuttavia, ci sono 2 punti in cui l’orbita della Luna interseca il piano orbitale della Terra. Questi punti sono chiamati “nodi”.

Durante una stagione di eclissi, che si verifica circa ogni 6 mesi, il Sole, la Terra e la Luna si allineano in modo tale da consentire un’eclissi. Se l’allineamento avviene vicino a uno di questi nodi, vedremo sia un’eclissi lunare che solare entro un breve lasso di tempo. La prima eclissi si verifica quando la Luna piena passa attraverso l’ombra della Terra, producendo un’eclissi lunare, quindi circa due settimane dopo, durante la fase di Luna nuova, il Sole, la Terra e la Luna sono ancora ordinatamente allineati, e otteniamo un’eclissi solare.

Quand’è la prossima eclissi lunare?

Dopo il 25 marzo 2024, la prossima eclissi lunare sarà un’eclissi parziale il 18 settembre 2024. Abbiamo ancora un po’ di tempo prima della prossima eclissi lunare totale, che avverrà circa un anno dopo, il 14 marzo 2025.

Suggerimenti per l’osservazione dell’eclissi lunare

A differenza di un’eclissi solare, non c’è bisogno di alcuna attrezzatura speciale per osservare un’eclissi lunare. Non c’è alcun rischio per gli occhi nell’osservare una Luna piena, quindi non si corre alcun rischio nel guardare la Luna durante un’eclissi lunare. Ciò perché la Luna riflette la luce solare – non ha una propria fonte luminosa – e non emette alcuna radiazione pericolosa per gli occhi umani. Vale la regola usuale di evitare le aree con alto inquinamento luminoso se volete massimizzare la visibilità.

