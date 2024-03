Arriva l’eclissi della Luna del Verme, preludio dello storico evento di aprile

MeteoWeb

Lunedì 25 marzo sarà possibile ammirare l’eclissi della Luna del Verme. Il 3° plenilunio del 2024 (soprannominato “Luna del Verme” per i vermi e i coleotteri che comunemente emergono dalla terra all’inizio della primavera, il Farmer’s Almanac) attraverserà l’ombra esterna della Terra, creando in una leggera eclissi lunare penombrale che renderà la Luna piena più scura mentre un’ombra dall’aspetto insolito si muoverà sulla sua superficie. L’allineamento quasi perfetto tra la Luna, la Terra e il Sole metterà il nostro satellite su una traiettoria celeste che darà vita ad un’eclissi solare totale l’8 aprile.

L’eclissi della Luna del Verme

L’eclissi lunare penombrale sarà visibile dall’America del Nord e del Sud, dall’Europa, dall’Asia orientale, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda l’Italia, l’eclissi lunare sarà piuttosto complicata e praticamente impossibile da osservare. Oltre al fatto che sarà poco scenografica, il calo di luminosità sarà piuttosto lieve. Inoltre, avverrà quando la Luna sarà quasi al tramonto, al mattino presto: la Luna entrerà nella penombra alle 05:51 del 25 marzo e tramonterà poco dopo. Il massimo dell’eclissi si avrà alle 08:12 con la Luna sotto l’orizzonte, così pure l’uscita dalla penombra alle 10:32.

Inizia la stagione delle eclissi

L’evento del 25 marzo segna l’inizio della stagione delle eclissi, durante la quale la Luna attraversa l’eclittica (il percorso del Sole nel cielo terrestre) durante le successive fasi di Luna piena e nuova. Ciò comporterà un perfetto allineamento di Terra, Luna e Sole, dando vita all’eclissi solare totale dell’8 aprile, visibile dal Messico, dagli Stati Uniti e dal Canada.

L’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024 sarà un evento storico per diverse ragioni. Innanzitutto, è un evento raro: in media, solo 2 eclissi totali attraversano un punto sulla Terra ogni 375 anni. Inoltre, il percorso di questa eclissi è interessante: attraverserà il Nord America, da Mazatlan in Messico a Terranova in Canada, e sarà visibile da 14 Stati americani e diverse province canadesi. Infine, la durata dell’eclissi sarà di 4 minuti e 29 secondi, la più lunga del XXI secolo.

Oltre a questi aspetti astronomici, l’eclissi solare avrà un impatto culturale e scientifico significativo. Coinvolgerà eventi collaterali in tutto il mondo, mentre per gli scienziati, sarà un’occasione unica per studiare la corona solare.

La prossima eclissi lunare sarà un’eclissi lunare parziale, il 18 settembre. Sarà un preludio per un’eclissi solare anulare visibile da Rapa Nui/Isla di Pasqua, Cile e Argentina il 2 ottobre.

