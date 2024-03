La “stagione delle eclissi” è alle porte, il 25 marzo il primo “assaggio”

MeteoWeb

Il 3° plenilunio del 2024, la “Luna del Verme“, illuminerà i cieli la prossima settimana quando sorgerà ad Est proprio mentre il Sole tramonta ad Ovest. Si verificherà inoltre un’eclissi lunare penombrale visibile in Nord e Sud America, Europa, Asia Orientale, Australia e Nuova Zelanda. È la prova diretta del fatto che una “stagione delle eclissi” è alle porte: dopo l’eclissi lunare penombrale, esattamente 2 settimane dopo si verificherà una sorprendente e rara eclissi solare totale in Nord America, l’8 aprile 2024.

La “stagione delle eclissi”

La “stagione delle eclissi” si riferisce a un periodo in cui si verificano eclissi solari e lunari in rapida successione. Questo fenomeno avviene a causa dell’allineamento tra il Sole, la Terra e la Luna che si verifica solo durante specifici periodi dell’anno. Le eclissi solari si verificano durante la Luna nuova, quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole, oscurando parzialmente o totalmente la vista del Sole dalla Terra. Le eclissi lunari si verificano durante la Luna Piena, quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando l’ombra della Terra sulla Luna.

Le eclissi solari e lunari si verificano approssimativamente a 2 settimane di distanza perché è il tempo che impiega la Luna a compiere una rivoluzione completa attorno alla Terra, passando attraverso le fasi lunari dalla Luna Nuova alla Luna Piena e ritorno. Durante la “stagione delle eclissi”, quando le condizioni sono favorevoli per entrambi i tipi di eclissi, si possono verificare in successione rapida, a 2 settimane di distanza, creando un periodo di particolare interesse per gli astronomi e gli appassionati di osservazione celeste.

Quand’è l’Eclissi della “Luna del Verme”?

La Luna Piena passerà attraverso la penombra della Terra, la sua ombra esterna e tenue, mentre il Sole, la Terra e la Luna sono quasi, ma non del tutto, allineati. L’effetto di un’eclissi lunare penombrale sarà quello di rendere la luminosità più tenue: sarà emozionante osservarlo, ma probabilmente, altrettanto bello sarà semplicemente vedere la “Luna Piena del Verme” apparire sull’orizzonte orientale al crepuscolo.

L’eclissi sarà piuttosto complicata e praticamente impossibile da osservare in Italia. Oltre al fatto che sarà poco scenografica, il calo di luminosità sarà piuttosto lieve. Inoltre, avverrà quando la Luna sarà quasi al tramonto, al mattino presto: la Luna entrerà nella penombra alle 05:51 del 25 marzo e tramonterà poco dopo. Il massimo dell’eclissi si avrà alle 08:12 con la Luna sotto l’orizzonte, così pure l’uscita dalla penombra alle 10:32.

“Luna del Verme”, quando sarà piena?

La “Luna del Verme” diventerà ufficialmente piena alle 8 ora italiana del 25 marzo, e il momento migliore per osservarla sarà al crepuscolo di quel giorno. Una Luna Piena appare al meglio quando si trova sull’orizzonte orientale subito dopo che il Sole è tramontato ad Ovest.

Perché la Luna del Verme si chiama così

“Luna del Verme” è un termine tradizionale che deriva dalle tribù indigene dell’America settentrionale. Questo nome era originariamente utilizzato per indicare il momento dell’anno in cui la terra comincia a scongelarsi e i vermi iniziano a riapparire dal terreno, segnando l’inizio della primavera. Questo fenomeno coincide spesso con la Luna Piena di marzo, quindi il nome del plenilunio è stato associato a questo periodo lunare. Altri nomi tradizionali per questa fase includono la “Luna del Corvo” e la “Luna di Quaresima”.

Quand’è la prossima Luna Piena?

Il prossimo plenilunio dopo la “Luna del Verme” sarà la “Luna Rosa“, piena alle 01:48 di mercoledì 24 aprile: sarà la 4ª Luna Piena del 2024.

