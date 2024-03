Doppio spettacolo celeste, un’eclissi lunare precede il grande evento di aprile

MeteoWeb

Sta arrivando un’eclissi solare totale, e questo significa solo una cosa: sta arrivando anche un’eclissi lunare. Lunedì 8 aprile, un’eclissi solare totale sarà visibile all’interno di un percorso di totalità lungo 185 km che si estende dal Nord/Ovest del Messico al Sud/Est del Canada attraverso parti di 15 Stati degli Stati Uniti. In altre località del Nord America sarà visibile un’eclissi solare parziale.

Esattamente 2 settimane prima, lunedì 25 marzo, si verificherà un’eclissi lunare. Non sarà, però un grande evento osservativo. A differenza della “Luna di Sangue” – il termine colloquiale per un’eclissi lunare totale – la Luna stavolta attraverserà solo la parte esterna dell’ombra della Terra nello Spazio. La sua luce si attenuerà per un po’, ma non diventerà rossa.

Quando vedere la prossima eclissi lunare

L’eclissi lunare penombrale sarà visibile in Nord e Sud America, Europa, Asia orientale, Australia e Nuova Zelanda. Potrebbero ammirarla 2,2 miliardi di persone, secondo Timeanddate. Sarà però piuttosto complicata e praticamente impossibile da osservare in Italia. Oltre al fatto che sarà poco scenografica, il calo di luminosità sarà piuttosto lieve. Inoltre, avverrà quando la Luna sarà quasi al tramonto, al mattino presto: la Luna entrerà nella penombra alle 05:51 e tramonterà poco dopo. Il massimo dell’eclissi si avrà alle 08:12 con la Luna sotto l’orizzonte, così pure l’uscita dalla penombra alle 10:32.

Quando potremo ammirare la prossima “Luna di Sangue”

Un’eclissi lunare totale – anche chiamata “Luna di Sangue” – può verificarsi solo quando l’intera Luna entra nell’ombra della Terra. Ciò accadrà il 13/14 marzo 2025, esattamente un anno lunare dopo l’eclissi di lunedì. Sarà la prima di molte perché le eclissi lunari totali tendono a presentarsi in gruppi di 3 in un singolo anno lunare:

13-14 marzo 2025: visibile in Europa, gran parte dell’Asia, gran parte dell’Australia, gran parte dell’Africa, Nord America, Sud America, Pacifico, Atlantico, Artico, Antartide;

7-8 settembre 2025: Europa, Asia, Australia, Africa, Ovest in Nord America, Est in Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico, Antartide;

2-3 marzo 2026: Europa orientale, Asia, Australia, Nord America, Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico, Antartide.

Cos’è un anno lunare?

Un anno lunare è il tempo impiegato dalla luna per orbitare intorno alla Terra 12 volte. Poiché ogni orbita richiede 29,5 giorni, quindi un anno lunare è di 354 giorni.

Eclissi lunare e solare, la danza cosmica

Quando parliamo di eclissi, sia lunari che solari, tutto dipende dalla posizione della Luna rispetto alla Terra e al Sole. L’orbita della Luna intorno alla Terra è inclinata di circa 5 gradi rispetto al percorso del Sole nel cielo, che chiamiamo eclittica. Ciò significa che la Luna attraversa l’eclittica 2 volte al mese in 2 punti chiamati “nodi“.

Quando la Luna è vicino a uno di questi nodi durante la Luna piena, può finire nell’ombra della Terra, causando un’eclissi lunare. Ciò accade perché la Terra si trova tra il Sole e la Luna, quindi la luce del Sole viene bloccata dalla Terra, e l’ombra della Terra cade sulla Luna, facendola sembrare scura.

D’altra parte, quando la Luna è vicino a uno di questi nodi durante la Luna nuova, può finire tra la Terra e il Sole, causando un’eclissi solare. In questo caso, la Luna copre il disco del Sole, proiettando un’ombra sulla Terra.

Quanto alla distanza di due settimane tra le 2 tipologie di eclissi, è dovuta al fatto che ci vogliono circa 14 giorni lunari, o 2 settimane terrestri, perché la Luna compia il suo ciclo dalle fasi di Luna piena a quelle di Luna nuova, e viceversa. Durante questo periodo, la posizione relativa della Luna rispetto alla Terra e al Sole cambia gradualmente, permettendo il verificarsi di entrambi i tipi di eclissi.

